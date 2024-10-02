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Posted 2 октября, 03:16

Published 2 октября, 03:16

Modified 2 октября, 03:18

Updated 2 октября, 03:18

Смерть гигантской акулы расстроила жителей Приморского края

«Всех убивают без разбора»: рыбаки выловили морскую тварь размером с лодку в Приморье

2 октября 2024, 03:16
Фото: vostokmedia.com

Смерть гигантской акулы расстроила жителей Приморского края

Сюжет
Рыбалка
В Лазовском районе приморцы вытащили из моря огромную зубастую хищницу. Однако трофейная добыча вызвала неоднозначную реакцию.

Рыбаки выловили крупную акулу в бухте Кит. Любители морской охоты похвастались уловом в новых медиа, но многие комментаторы не оценили успехов земляков.

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«Всех убивают без разбору»;
«Вопрос: зачем вы ее выловили? Она жить вам мешала?»;
«То есть лучше, чтобы она людей ела?»;
«Не едят акулы людей. Укусить могут, но не есть»;
«Хищник по своей природе убийца. Так что правильно рыбаки сделали».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вертолет чуть не погубил редчайших обитателей национального парка в Приморском крае.

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