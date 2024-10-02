«Всех убивают без разбора»: рыбаки выловили морскую тварь размером с лодку в Приморье

Posted 2 октября, 03:16
Published 2 октября, 03:16
Modified 2 октября, 03:18
Updated 2 октября, 03:18
Рыбаки выловили крупную акулу в бухте Кит. Любители морской охоты похвастались уловом в новых медиа, но многие комментаторы не оценили успехов земляков.
«Всех убивают без разбору»;
«Вопрос: зачем вы ее выловили? Она жить вам мешала?»;
«То есть лучше, чтобы она людей ела?»;
«Не едят акулы людей. Укусить могут, но не есть»;
«Хищник по своей природе убийца. Так что правильно рыбаки сделали».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вертолет чуть не погубил редчайших обитателей национального парка в Приморском крае.
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