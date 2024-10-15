Пенсионерка и молодая девушка устроили драку у ТЦ во Владивостоке — видео

Posted 15 октября, 06:45
Published 15 октября, 06:45
Modified 15 октября, 06:45
Updated 15 октября, 06:45
В новых медиа сообщают, что у торгового центра «Дружба» разразилась настоящая потасовка между 70-летней женщиной и молодой девушкой.
Очевидцы рассказали, что конфликт начался с перепалки, а затем перерос в драку.
«Я думала, это шутка, но когда они начали драться, я поняла, что всё серьезно», — поделилась впечатлениями одна из прохожих.
Местные жители не удивлены таким инцидентом. Они считают, что скандал разразился из-за парковки.
«Во Владивостоке драки из-за парковки — это почти традиция. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, вижу что-то подобное», — отметил другой свидетель событий.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что девушку едва не покалечили, когда она пошла налево во Владивостоке.