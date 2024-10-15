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Posted 15 октября, 06:45

Published 15 октября, 06:45

Modified 15 октября, 06:45

Updated 15 октября, 06:45

Бабушка и молодая девушка устроили драку у ТЦ во Владивостоке

Пенсионерка и молодая девушка устроили драку у ТЦ во Владивостоке — видео

15 октября 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney

Бабушка и молодая девушка устроили драку у ТЦ во Владивостоке

Сюжет
Драка
Конфликт, возможно, возник из-за спора о парковке, что стало привычным явлением для местных жителей.

В новых медиа сообщают, что у торгового центра «Дружба» разразилась настоящая потасовка между 70-летней женщиной и молодой девушкой.

Видео: dpskontrol_125rus.

Очевидцы рассказали, что конфликт начался с перепалки, а затем перерос в драку.

«Я думала, это шутка, но когда они начали драться, я поняла, что всё серьезно», — поделилась впечатлениями одна из прохожих.

Местные жители не удивлены таким инцидентом. Они считают, что скандал разразился из-за парковки.

«Во Владивостоке драки из-за парковки — это почти традиция. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, вижу что-то подобное», — отметил другой свидетель событий.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что девушку едва не покалечили, когда она пошла налево во Владивостоке.

Девушку едва не покалечили, когда она пошла налево во Владивостоке — видео
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