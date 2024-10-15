vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 23:38

Published 14 октября, 23:38

Modified 14 октября, 23:40

Updated 14 октября, 23:40

Автомобилистов будут лишать прав еще за одно нарушение ПДД в Приморском крае

Президент подписал важный закон: за что водители Приморья могут лишиться прав?

14 октября 2024, 23:38
Фото: kremlin.ru

Автомобилистов будут лишать прав еще за одно нарушение ПДД в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
Глава России Владимир Путин подписал документ, который ужесточит наказания для автолюбителей, которым есть что скрывать. Стоит ли бояться жителям Приморского края?

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, касающийся автомобилистов. Теперь водители, скрывающие номера машин, могут лишиться прав на срок до полутора нет.

Речь идет о специальных приборах, которые их либо видоизменяют, либо не позволяют считывать. В подобных случаях предусмотрено лишение водительского удостоверения, а также изъятие устройства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае автомобилисты нередко «мухлюют» с госномерами. Местное население прячет заветные циферки самыми изощренными способами.

Бесстыжий «экономист» на Honda Fit возмутил автомобилистов Владивостока
Узнать подробнее
Читайте также:
«Лютый замес» пенсионеров попал на видео в ПриморьеВовсе не одиночное ДТП: подробности аварии около пешеходного перехода во ВладивостокеНаглость водителя могла отправить людей на тот свет в Приморье — видео
#Общество#Владимир Путин#Владивосток#Автомобилисты#Лишение прав#Приморский край#Права
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика