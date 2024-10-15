Президент подписал важный закон: за что водители Приморья могут лишиться прав?

Posted 14 октября, 23:38
Published 14 октября, 23:38
Modified 14 октября, 23:40
Updated 14 октября, 23:40
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, касающийся автомобилистов. Теперь водители, скрывающие номера машин, могут лишиться прав на срок до полутора нет.
Речь идет о специальных приборах, которые их либо видоизменяют, либо не позволяют считывать. В подобных случаях предусмотрено лишение водительского удостоверения, а также изъятие устройства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае автомобилисты нередко «мухлюют» с госномерами. Местное население прячет заветные циферки самыми изощренными способами.