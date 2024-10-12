Наглость водителя могла отправить людей на тот свет в Приморье — видео

Posted 12 октября, 02:48
Published 12 октября, 02:48
Modified 12 октября, 04:56
Updated 12 октября, 04:56
Водитель, который занял встречную полосу, перепугал автомобилистов в Приморье. Мужчина на белом джипе выехал на «встречку» и будто бы не собирался освобождать проезд другим.
В сети появилось видео, снятое на одной из трасс в Приморье. Лобового столкновения удалось избежать чудом: если бы не реакция водителя, страшно представить, что могло бы случиться.
К счастью, автомобилист смог вовремя отреагировать и избежал жуткой аварии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии, которая случилась в Приморье.