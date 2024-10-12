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Posted 12 октября, 02:48

Published 12 октября, 02:48

Modified 12 октября, 04:56

Updated 12 октября, 04:56

Особо наглый водитель ехал по полосе встречного движения в Приморье

Наглость водителя могла отправить людей на тот свет в Приморье — видео

12 октября 2024, 02:48
Фото: 1MI

Особо наглый водитель ехал по полосе встречного движения в Приморье

Сюжет
Автомобилисты
Автомобилист перепугал других участников движения в Приморье. Мужчина двигался по «встречке» и чудом успел избежать страшной аварии.

Водитель, который занял встречную полосу, перепугал автомобилистов в Приморье. Мужчина на белом джипе выехал на «встречку» и будто бы не собирался освобождать проезд другим.

В сети появилось видео, снятое на одной из трасс в Приморье. Лобового столкновения удалось избежать чудом: если бы не реакция водителя, страшно представить, что могло бы случиться.

Видео: chernosliv18.

К счастью, автомобилист смог вовремя отреагировать и избежал жуткой аварии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии, которая случилась в Приморье.

Массовая авария произошла во Владивостоке
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