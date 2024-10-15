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Posted 15 октября, 02:18

Published 15 октября, 02:18

Modified 15 октября, 02:20

Updated 15 октября, 02:20

Слишком натуральные игрушечные АК-47 принесли головную боль поставщику в Приморье

Слишком натуральные игрушечные АК-47 принесли головную боль поставщику в Приморье

15 октября 2024, 02:18
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Оптовая компания пыталась ввезти из Китая партию игрушечных автоматов АК-47 в Приморье. Из-за несанкционированного использования товарного знака Дальневосточная электронная таможня подала иск в Арбитражный суд.

Партию игрушечных автоматов пытались ввезти в Россию из Китая. Как ни странно, препятствием стало слишком сильное сходство с оригиналом. Сертификацию при этом пластмассовые АК-47 не проходили.

В феврале Дальневосточная цифровая таможня обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском против оптовой компании, которая пыталась ввезти из Китая партию игрушечных пулемётов AK-47.

Игрушки оказались слишком натуральными: внешне они были схожи с настоящими АК-47 концерна Калашников, но не соответствовали требованиям, представленным для АК.

При проверке на таможне стало ясно, что товар очень похож на товарный знак, зарегистрированный компанией «Калашников». Однако ни китайский производитель Zhejiang, ни сама оптовая компания не имеют права использовать это изображение.

Кроме того, к признакам контрафактности отнесли следующие характеристики: на боковых частях ствольной коробки отсутствуют характерные заклепки; в представленных образцах товара ствольная накладка и цевье состоит из одной части, «окно» между ними отсутствует, в отличие от оригинальной продукции; в представленных образцах товара верхняя часть ствольной коробки полностью закрыта, «окно» отсутствует, в отличие от оригинальной продукции.

«Дальневосточной электронной таможней 23.01.2024 письмом № 18-10/00674 в адрес АО „Концерн „Калашников“ направлено определение от 19.01.2024 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении», — говорится в деле картотеки Приморского краевого Арбитражного суда.

В апреле компании было выслано предупреждение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о магазине во Владивостоке, в котором торговали кортрафактным алкоголем.

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