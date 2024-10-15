Слишком натуральные игрушечные АК-47 принесли головную боль поставщику в Приморье

Кроме того, к признакам контрафактности отнесли следующие характеристики: на боковых частях ствольной коробки отсутствуют характерные заклепки; в представленных образцах товара ствольная накладка и цевье состоит из одной части, «окно» между ними отсутствует, в отличие от оригинальной продукции; в представленных образцах товара верхняя часть ствольной коробки полностью закрыта, «окно» отсутствует, в отличие от оригинальной продукции.