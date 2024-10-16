Прокуратура начала проверку по факту пожара у жилых домов во Владивостоке

Posted 16 октября, 10:42
Published 16 октября, 10:42
Modified 16 октября, 10:44
Updated 16 октября, 10:44
Прокуратура Первореченского района Владивостока установила, что мусорные ящики возле одного из домов на Океанском проспекте, которые загорелись во вторник днем, не указаны на карте мест для вывоза бытовых отходов.
Орган надзора обратил внимание на сообщение о пожаре после возгорания автомобильных шин во дворе многоквартирного дома.
Удалось выяснить, что контейнеры установлены за пределами специальной площадки, это считается нарушением.
По окончании проверки прокуратура района примет меры по отношению к лицам, нарушившим правила, и будет контролировать правильную организацию вывоза отходов для жильцов многоквартирных домов.