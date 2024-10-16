Товарищ спасшегося в Охотском море поведал о розыске исчезнувших

По словам Дениса, когда вечером 9 августа Сергей Пичугин, его сын Илья и брат Михаил перестали выходить на связь, друзья на следующий день забеспокоились и обратились к пограничникам и в правоохранительные органы. Он пояснил, что они начали волноваться, когда пропавшие не вышли на связь вечером 9 августа, как планировали. Но сильно переживать не стали, так как те предупреждали об отсутствии сигнала в месте стоянки их автомобиля. К тому же у них возникли проблемы с машиной, и друзья думали, что они занимаются ремонтом и потом свяжутся с ними.