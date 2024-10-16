vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 03:34

Published 16 октября, 03:34

Modified 16 октября, 03:36

Updated 16 октября, 03:36

Товарищ спасшегося в Охотском море поведал о розыске исчезнувших

Товарищ спасшегося в Охотском море поведал о розыске исчезнувших

16 октября 2024, 03:34
Фото: 1MI
Сюжет
Роковой морской дрейф
Денис, приятель Михаила Пичугина, единственного выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море, 15 октября поделился с журналистами подробностями их совместного пребывания на Шантарских островах.
Мужчина 67 дней дрейфовал по морю с телами погибших близких: его спас «Ангел» — видео
Узнать подробнее

По его словам, часть отдыхающих осталась на берегу, а супруга предложила троим, отправляющимся в море на лодке, захватить и их провизию, пишут «Известия».

По словам Дениса, когда вечером 9 августа Сергей Пичугин, его сын Илья и брат Михаил перестали выходить на связь, друзья на следующий день забеспокоились и обратились к пограничникам и в правоохранительные органы. Он пояснил, что они начали волноваться, когда пропавшие не вышли на связь вечером 9 августа, как планировали. Но сильно переживать не стали, так как те предупреждали об отсутствии сигнала в месте стоянки их автомобиля. К тому же у них возникли проблемы с машиной, и друзья думали, что они занимаются ремонтом и потом свяжутся с ними.

Денис добавил, что вместе с неравнодушными людьми он изучал карты течений и организовывал волонтерские поисковые мероприятия. Насколько ему известно, у пропавших случилась какая-то поломка мотора, двигатель заглох. А без работающего мотора лодку уносило течением и ветром.

Напомним, утром 15 октября была найдена пропавшая два месяца назад лодка с тремя людьми на борту. Сергей Пичугин и его 15-летний сын Илья погибли, выжить удалось только брату Сергея Михаилу. Известно, что они направлялись по воде из Хабаровского края на Сахалин, но в пути пропали. Судно обнаружили в акватории Охотского моря возле села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что бывшая жена спасшегося Михаила также прокомментировала ситуацию. Она сообщила, что постоянно поддерживала связь с мужем и знала о его маршруте.

Экс-супруга выжившего в Охотском море поделилась деталями его исчезновения
Узнать подробнее
#Новости#Дальний Восток#Хабаровск#Сахалин#Камчатка#Шантарские острова#Пропажа#Волонтеры#Лодка#Охотское море#Происшествия#Поиск#Роковой морской дрейф
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика