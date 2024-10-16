Товарищ спасшегося в Охотском море поведал о розыске исчезнувших

Posted 16 октября, 03:34
Published 16 октября, 03:34
Modified 16 октября, 03:36
Updated 16 октября, 03:36
По его словам, часть отдыхающих осталась на берегу, а супруга предложила троим, отправляющимся в море на лодке, захватить и их провизию, пишут «Известия».
По словам Дениса, когда вечером 9 августа Сергей Пичугин, его сын Илья и брат Михаил перестали выходить на связь, друзья на следующий день забеспокоились и обратились к пограничникам и в правоохранительные органы. Он пояснил, что они начали волноваться, когда пропавшие не вышли на связь вечером 9 августа, как планировали. Но сильно переживать не стали, так как те предупреждали об отсутствии сигнала в месте стоянки их автомобиля. К тому же у них возникли проблемы с машиной, и друзья думали, что они занимаются ремонтом и потом свяжутся с ними.
Денис добавил, что вместе с неравнодушными людьми он изучал карты течений и организовывал волонтерские поисковые мероприятия. Насколько ему известно, у пропавших случилась какая-то поломка мотора, двигатель заглох. А без работающего мотора лодку уносило течением и ветром.
Напомним, утром 15 октября была найдена пропавшая два месяца назад лодка с тремя людьми на борту. Сергей Пичугин и его 15-летний сын Илья погибли, выжить удалось только брату Сергея Михаилу. Известно, что они направлялись по воде из Хабаровского края на Сахалин, но в пути пропали. Судно обнаружили в акватории Охотского моря возле села Усть-Хайрюзово Камчатского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что бывшая жена спасшегося Михаила также прокомментировала ситуацию. Она сообщила, что постоянно поддерживала связь с мужем и знала о его маршруте.