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Posted 18 октября, 04:48

Published 18 октября, 04:48

Modified 18 октября, 04:50

Updated 18 октября, 04:50

Грузовое судно перевернулось в море Сахалинской области на Дальнем Востоке

Судно опрокинулось около морского порта на Дальнем Востоке — фото

18 октября 2024, 04:48
Фото: 1MI

Грузовое судно перевернулось в море Сахалинской области на Дальнем Востоке

Сюжет
Прокуратура
Чрезвычайное происшествие случилось на Дальнем Востоке. Грузовое плавсредство перевернулось на Сахалине.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о проверке инцидента, случившегося в районе морского порта Корсаков в Сахалинской области. Примерно в 14 часов грузовое судно «Григорий Ловцов» опрокинулось недалеко от берега залива Анив.

Сахалинская прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.

«Проводится поисково-спасательная операция», — добавили в пресс-службе ведомства.
Фото: dvtproc

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что около побережья Камчатки обнаружили лодку с двумя трупами и одним живым человеком. Плавсредство дрейфовало по морю больше двух месяцев.

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#Новости#Дальний Восток#Сахалинская область#Владивосток#Камчатка#Прокуратура#Лодка#Приморский край#Происшествия
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