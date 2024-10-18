Судно опрокинулось около морского порта на Дальнем Востоке — фото

Posted 18 октября, 04:48
Published 18 октября, 04:48
Modified 18 октября, 04:50
Updated 18 октября, 04:50
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о проверке инцидента, случившегося в районе морского порта Корсаков в Сахалинской области. Примерно в 14 часов грузовое судно «Григорий Ловцов» опрокинулось недалеко от берега залива Анив.
Сахалинская прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.
«Проводится поисково-спасательная операция», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что около побережья Камчатки обнаружили лодку с двумя трупами и одним живым человеком. Плавсредство дрейфовало по морю больше двух месяцев.