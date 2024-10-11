Подробности избиения мальчика на школьном стадионе во Владивостоке

Posted 11 октября, 05:47
Published 11 октября, 05:47
Modified 11 октября, 05:49
Updated 11 октября, 05:49
Жуткий инцидент с участием несовершеннолетних произошел в дальневосточной столице. Мальчик ударил ребенка на школьном стадионе. Возмутительным происшествием заинтересовалась прокуратура.
Установлено, что 22 сентября 2024 года на территории образовательного учреждения подросток 2013 года рождения ударил ровесника по голове. Мать пострадавшего обратилась в полицию.
Стоит отметить, что школа не работала в тот день, когда произошла потасовка между детьми.
«В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента и степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего», — рассказали в надзорном ведомстве.
Сотрудники прокуратуры оценят условия проживания участников конфликта и работу соответствующих органов.
Приморцы шокированы произошедшим инцидентом.
«Одного в ПДН, другого на борьбу»;
«Он социально опасен. Нужно что-то решать с агрессором»;
«Такой маленький, а уже столько ненависти к людям. Какой кошмар»;
«Такое, как мне кажется, из семьи идет».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители разбираются в избиении ребенка в Хорольском районе. Малолетние обидчики не только прибегли к физическому насилию, но и сняли происходящее на камеру.