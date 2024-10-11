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Posted 11 октября, 05:47

Published 11 октября, 05:47

Modified 11 октября, 05:49

Updated 11 октября, 05:49

Подробности избиения мальчика на школьном стадионе во Владивостоке

Подробности избиения мальчика на школьном стадионе во Владивостоке

11 октября 2024, 05:47
Фото: 1MI
Сюжет
Прокуратура
Во Владивостоке малолетний агрессор нанес удар ногой в голову оппоненту. Прокуратура опубликовала детали жуткого инцидента.

Жуткий инцидент с участием несовершеннолетних произошел в дальневосточной столице. Мальчик ударил ребенка на школьном стадионе. Возмутительным происшествием заинтересовалась прокуратура.

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Установлено, что 22 сентября 2024 года на территории образовательного учреждения подросток 2013 года рождения ударил ровесника по голове. Мать пострадавшего обратилась в полицию.

Стоит отметить, что школа не работала в тот день, когда произошла потасовка между детьми.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента и степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего», — рассказали в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры оценят условия проживания участников конфликта и работу соответствующих органов.

Приморцы шокированы произошедшим инцидентом.

«Одного в ПДН, другого на борьбу»;
«Он социально опасен. Нужно что-то решать с агрессором»;
«Такой маленький, а уже столько ненависти к людям. Какой кошмар»;
«Такое, как мне кажется, из семьи идет».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители разбираются в избиении ребенка в Хорольском районе. Малолетние обидчики не только прибегли к физическому насилию, но и сняли происходящее на камеру.

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