Дорожает все: цены на продукты и технику взлетели в Приморье

Posted 19 октября, 02:09
Published 19 октября, 02:09
Modified 19 октября, 02:09
Updated 19 октября, 02:09
Банк России представил отчет по индексу потребительских цен, который демонстрирует резкий подъем стоимости как продовольственных, так и промышленных товаров в стране. В среднем за месяц цены выросли на 0,79%, что в 2,4 раза превышает целевой ориентир Центробанка. Особенно болезненно рост цен ощущается в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах, где за год они увеличились больше всего — примерно на 9,3% в среднем, сообщает «Новые Известия».
Эксперт Павел Рябов поясняет, что такая динамика неблагоприятных для потребителей изменений связана с несколькими факторами, включая удорожание производственных расходов и слабость национальной валюты. Согласно анализу, в отличие от среднемесячного темпа роста цен в 0,38%, характерного для периода до 2021 года, текущая ситуация выходит за рамки нормы.
Среди причин подражания ряда товаров Рябов выделяет рост цен на упаковочные материалы, ветпрепараты и корма. Производителям ничего не остается, кроме как повышать отпуски цен, что неминуемо отражается на кошельках конечных потребителей.