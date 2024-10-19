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Posted 19 октября, 02:09

Published 19 октября, 02:09

Modified 19 октября, 02:09

Updated 19 октября, 02:09

Дорожает все: цены на продукты и технику взлетели в Приморье

Дорожает все: цены на продукты и технику взлетели в Приморье

19 октября 2024, 02:09
Фото: 1MI
Сюжет
НИ
Приморцы столкнулись с шоковым ростом цен на продукты питания и промышленные товары. Сильнее всего подорожали яйца, мясные продукты, молоко, сахар, чай, кофе, крупы и макароны. Эксперты предупреждают, что инфляция выходит из-под контроля, а впереди — еще более тяжелые времена.

Банк России представил отчет по индексу потребительских цен, который демонстрирует резкий подъем стоимости как продовольственных, так и промышленных товаров в стране. В среднем за месяц цены выросли на 0,79%, что в 2,4 раза превышает целевой ориентир Центробанка. Особенно болезненно рост цен ощущается в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах, где за год они увеличились больше всего — примерно на 9,3% в среднем, сообщает «Новые Известия».

Эксперт Павел Рябов поясняет, что такая динамика неблагоприятных для потребителей изменений связана с несколькими факторами, включая удорожание производственных расходов и слабость национальной валюты. Согласно анализу, в отличие от среднемесячного темпа роста цен в 0,38%, характерного для периода до 2021 года, текущая ситуация выходит за рамки нормы.

Среди причин подражания ряда товаров Рябов выделяет рост цен на упаковочные материалы, ветпрепараты и корма. Производителям ничего не остается, кроме как повышать отпуски цен, что неминуемо отражается на кошельках конечных потребителей.

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