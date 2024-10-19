Дорожает все: цены на продукты и технику взлетели в Приморье

Банк России представил отчет по индексу потребительских цен, который демонстрирует резкий подъем стоимости как продовольственных, так и промышленных товаров в стране. В среднем за месяц цены выросли на 0,79%, что в 2,4 раза превышает целевой ориентир Центробанка. Особенно болезненно рост цен ощущается в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах, где за год они увеличились больше всего — примерно на 9,3% в среднем, сообщает «Новые Известия».