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Posted 19 октября, 07:38

Published 19 октября, 07:38

Modified 19 октября, 07:38

Updated 19 октября, 07:38

Мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку во Владивостоке

Мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку во Владивостоке

19 октября 2024, 07:38
Фото: 1MI
Сюжет
Полиция
В столице ДВ полиция оперативно по горячим следам задержала 40-летнего мужчину, который обвиняется в ограблении 72-летней женщины. Стоимость похищенной золотой цепочки оценена в 18 тысяч рублей.

40-летний мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и попытался скрыться с места преступления. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции подозреваемый был задержан буквально через несколько часов после инцидента. Выяснилось, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В ходе следствия мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж». На данный момент подозреваемый заключен под стражу и ожидает судебного разбирательства.

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