Мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку во Владивостоке

40-летний мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и попытался скрыться с места преступления. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции подозреваемый был задержан буквально через несколько часов после инцидента. Выяснилось, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.