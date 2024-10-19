Мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку во Владивостоке

Posted 19 октября, 07:38
Published 19 октября, 07:38
Modified 19 октября, 07:38
Updated 19 октября, 07:38
40-летний мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и попытался скрыться с места преступления. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции подозреваемый был задержан буквально через несколько часов после инцидента. Выяснилось, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В ходе следствия мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж». На данный момент подозреваемый заключен под стражу и ожидает судебного разбирательства.