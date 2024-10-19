Мужчина упал с 13 этажа после конфликта с женой в Большом Камне

Согласно сообщениям местных медиа, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало недовольство его жены. В результате конфликта женщина отказалась впустить мужа в квартиру. В поисках способа попасть внутрь, мужчина решил воспользоваться общим балконом, однако, не удержавшись, упал с высоты.