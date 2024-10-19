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Posted 19 октября, 00:47

Published 19 октября, 00:47

Modified 19 октября, 00:47

Updated 19 октября, 00:47

Мужчина упал с 13 этажа после конфликта с женой в Большом Камне

Мужчина упал с 13 этажа после конфликта с женой в Большом Камне

19 октября 2024, 00:47
Фото: 1MI
Сюжет
Алкоголь
В Большом Камне произошла трагедия: мужчина погиб, упав с балкона 13 этажа, пытаясь попасть в квартиру после ссоры с супругой.

Согласно сообщениям местных медиа, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало недовольство его жены. В результате конфликта женщина отказалась впустить мужа в квартиру. В поисках способа попасть внутрь, мужчина решил воспользоваться общим балконом, однако, не удержавшись, упал с высоты.

На место происшествия прибыли экстренные службы, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных травм.

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