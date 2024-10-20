Их сдувало, но они не сдавались: жители Приморья наслаждаются «кусочком лета» — видео

Наслаждаться «частичкой лета» продолжают жители Владивостока

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Немало отважных горожан решилось отправиться на прогулку, несмотря на сильные порывы ветра и резкое понижение температур в Приморском крае. Жители региона не отказались от похода к прекрасному, ведь ухудшение синоптической обстановки — вовсе не веская причина для этого.