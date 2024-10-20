Их сдувало, но они не сдавались: жители Приморья наслаждаются «кусочком лета» — видео

Posted 20 октября, 01:08
Published 20 октября, 01:08
Modified 20 октября, 01:10
Updated 20 октября, 01:10
Вчера в дальневосточной столице наблюдалось резкое похолодание. Утром термометры показывали почти -1 градус по Цельсию. Более того, холодный ветер дул так, что срывал все на своем пути.
Однако ухудшение ситуации за окном не повлияло на планы тех, кто намеревался взглянуть на красоты Ботанического сада.
Очевидцы сообщили, что горожан не остановили ни колючий ветер, ни низкие температуры. Машин было более, чем предостаточно, чтобы сделать вывод: действительно много приморцев решили посвятить субботу прекрасному — чудесному саду.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минусовые температуры ударили по большей части территории Приморского края. Толстый лед заковал воду минувшей ночью в Спасске-Дальнем.