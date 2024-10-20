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Posted 20 октября, 00:36

Published 20 октября, 00:36

Modified 20 октября, 00:38

Updated 20 октября, 00:38

Лужи замерзли из-за резкого похолодания в Приморском крае

Лед и колючий холод: дыхание зимы почувствовали в Приморье — фото

20 октября 2024, 00:36
Фото: vostokmedia.com

Лужи замерзли из-за резкого похолодания в Приморском крае

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Погода
Как жители Приморского края поняли, что жуткий мороз ударил минувшей ночью? Элементарно! Ведь об этом свидетельствуют даже лужи, покрытые толстым слоем льда.

Сегодня ночью, 20 октября, дальневосточная столица оказалась во власти минусовых температур, — столбики термометров показали -2 градуса. Что же творилось в других уголках региона?

Например, в Спасске-Дальнем тоже было морозно, но приморцы даже не взглянули на уличные градусники. Им было достаточно улицезреть состояние жидкости около дома, — лужи «сковал» лед. Колючий ветер лишь дополнил грустную синоптическую обстановку.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае сегодня будет ветрено и прохладно. В некоторых районах воздух не прогреется, столбики термометров будут держаться в районе нуля.

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