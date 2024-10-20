Лед и колючий холод: дыхание зимы почувствовали в Приморье — фото

Например, в Спасске-Дальнем тоже было морозно, но приморцы даже не взглянули на уличные градусники. Им было достаточно улицезреть состояние жидкости около дома, — лужи «сковал» лед. Колючий ветер лишь дополнил грустную синоптическую обстановку.