Лед и колючий холод: дыхание зимы почувствовали в Приморье — фото

Posted 20 октября, 00:36
Published 20 октября, 00:36
Modified 20 октября, 00:38
Updated 20 октября, 00:38
Сегодня ночью, 20 октября, дальневосточная столица оказалась во власти минусовых температур, — столбики термометров показали -2 градуса. Что же творилось в других уголках региона?
Например, в Спасске-Дальнем тоже было морозно, но приморцы даже не взглянули на уличные градусники. Им было достаточно улицезреть состояние жидкости около дома, — лужи «сковал» лед. Колючий ветер лишь дополнил грустную синоптическую обстановку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае сегодня будет ветрено и прохладно. В некоторых районах воздух не прогреется, столбики термометров будут держаться в районе нуля.