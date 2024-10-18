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Posted 17 октября, 23:19

Published 17 октября, 23:19

Modified 17 октября, 23:21

Updated 17 октября, 23:21

Опасная непогода надвигается на Приморский край

Сильные ветра и грозовые ливни: чем еще удивит первый снегопад в Приморье?

17 октября 2024, 23:19
Фото: 1MI

Опасная непогода надвигается на Приморский край

Сюжет
Дождь
Ближайшие сутки станут, мягко говоря, не самым идеальным завершением рабочей недели в Приморском крае. Жители региона ощутят весь спектр бушующей природы.

По данным «Маглипогоды», мощный циклон, сформировавшийся в Желтом море, вечером достигнет Корейского полуострова. А ближайшей ночью непогода накроет Японское море.

Приморье, пока что, находится в теплом разделе фронта, но арктический холодный воздух постепенно начинает воздействовать на регион, сообщает основатель сайта Руслан Юрковский.

Также, стоит отметить, что в ночь на субботу ожидается ухудшение синоптической обстановки. Кое-где могут ударить грозовые ливни. После осадков в крае станет резко холодно и задуют сильные ветра. Более того, местами дождь сменится снегом.

«Советую по возможности отказаться от поездок в дальние районы, особенно через перевалы. Берегите себя и своих близких», — добавил народный синоптик.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в приморским автомобилистам стоит задуматься о «переобувке» машин. Ведь в крае становится все холоднее и холоднее.

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