Сильные ветра и грозовые ливни: чем еще удивит первый снегопад в Приморье?

Posted 17 октября, 23:19
Published 17 октября, 23:19
Modified 17 октября, 23:21
Updated 17 октября, 23:21
По данным «Маглипогоды», мощный циклон, сформировавшийся в Желтом море, вечером достигнет Корейского полуострова. А ближайшей ночью непогода накроет Японское море.
Приморье, пока что, находится в теплом разделе фронта, но арктический холодный воздух постепенно начинает воздействовать на регион, сообщает основатель сайта Руслан Юрковский.
Также, стоит отметить, что в ночь на субботу ожидается ухудшение синоптической обстановки. Кое-где могут ударить грозовые ливни. После осадков в крае станет резко холодно и задуют сильные ветра. Более того, местами дождь сменится снегом.
«Советую по возможности отказаться от поездок в дальние районы, особенно через перевалы. Берегите себя и своих близких», — добавил народный синоптик.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в приморским автомобилистам стоит задуматься о «переобувке» машин. Ведь в крае становится все холоднее и холоднее.