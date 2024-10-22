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Posted 22 октября, 07:30

Published 22 октября, 07:30

Modified 22 октября, 07:32

Updated 22 октября, 07:32

Как правильно вести себя в непогоду, рассказали жителям Приморья

Как пережить сильный шторм: инструкция для жителей Приморья

22 октября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney

Как правильно вести себя в непогоду, рассказали жителям Приморья

Сюжет
Погода
23 октября во Владивостоке и Приморье ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 28 м/с. Как вести себя, рассказали жителям края.

Из-за неблагоприятных погодных условий 23 октября все городские службы, ответственные за обеспечение жизнедеятельности, переведены в режим повышенной готовности.

В городе прогнозируется сильный ливень с объемом осадков от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.

Этот атмосферный фронт будет сопровождаться сильным ветром, к середине ночи и днем 23 октября порывы могут достигать скорости до 28 м/с.

Из-за интенсивного ветра возможно увеличение нагрузки на электрические сети. Жителям советуют ограничить использование электроприборов в этот период.

Видео: adm_vl.

Горожан и гостей города просят быть предельно бдительными и осторожными при передвижении в такую погоду.

Также не рекомендуется ставить автомобили в низинных районах, где возможны затопления во время дождя, а также возле деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут обрушиться при сильном ветре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сильной непогоде, которая ожидается в Приморье уже в ближайшие часы.

Порывы ветра и 45 мм осадков: штормовая погода нагрянет во Владивосток — когда?
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