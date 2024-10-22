Как пережить сильный шторм: инструкция для жителей Приморья

Posted 22 октября, 07:30
Published 22 октября, 07:30
Modified 22 октября, 07:32
Updated 22 октября, 07:32
Из-за неблагоприятных погодных условий 23 октября все городские службы, ответственные за обеспечение жизнедеятельности, переведены в режим повышенной готовности.
В городе прогнозируется сильный ливень с объемом осадков от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.
Этот атмосферный фронт будет сопровождаться сильным ветром, к середине ночи и днем 23 октября порывы могут достигать скорости до 28 м/с.
Из-за интенсивного ветра возможно увеличение нагрузки на электрические сети. Жителям советуют ограничить использование электроприборов в этот период.
Горожан и гостей города просят быть предельно бдительными и осторожными при передвижении в такую погоду.
Также не рекомендуется ставить автомобили в низинных районах, где возможны затопления во время дождя, а также возле деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут обрушиться при сильном ветре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сильной непогоде, которая ожидается в Приморье уже в ближайшие часы.