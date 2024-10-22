Реклама рухнула с высоты на машину автолюбительницы во Владивостоке — подробности

Во время движения на авто женщины с рекламной конструкции, установленной на строящемся жилом комплексе, упал деревянный лист, сорванный ветром. Это привело к различным повреждениям задней части левого крыла, капота багажника и стекла транспортного средства. После того как ответственные лица не пошли на контакт по вопросу возмещения ущерба, владелица автомобиля обратилась в суд. Рассмотрев доказательства, суд обязал компанию возместить материальный ущерб и оплатить расходы на общую сумму свыше 230 тысяч рублей.