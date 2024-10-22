vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 03:03

Published 22 октября, 03:03

Modified 22 октября, 03:14

Updated 22 октября, 03:14

Реклама рухнула с высоты на машину автолюбительницы во Владивостоке — подробности

Реклама рухнула с высоты на машину автолюбительницы во Владивостоке — подробности

22 октября 2024, 03:03
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Приморскому краю
Сюжет
Суд
Женщина получила компенсацию за повреждения своего автомобиля во Владивостоке. На машину упала рекламная конструкция, хозяина которой обязали выплатить деньги за повреждение авто.

По решению суда владелица авто марки Honda Vezel получила возмещение убытков, вызванных повреждением её машины. Судебные приставы помогли ей добиться компенсации в размере 230 тысяч рублей от строительной организации за падение части рекламного щита, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Приморскому краю.

Во время движения на авто женщины с рекламной конструкции, установленной на строящемся жилом комплексе, упал деревянный лист, сорванный ветром. Это привело к различным повреждениям задней части левого крыла, капота багажника и стекла транспортного средства. После того как ответственные лица не пошли на контакт по вопросу возмещения ущерба, владелица автомобиля обратилась в суд. Рассмотрев доказательства, суд обязал компанию возместить материальный ущерб и оплатить расходы на общую сумму свыше 230 тысяч рублей.

Когда компания не погасила долговые обязательства в установленный срок, сотрудник службы судебных приставов принял решение о принудительном взыскании денежных средств со счетов компании и о запрете на сделки с земельным участком организации. Принятые меры заставили руководство строительной компании погасить долг перед владелицей автомобиля полностью и уплатить исполнительский сбор около 16 тысяч рублей. Деньги перечислены потерпевшей, решение суда выполнено.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что судебные приставы закрыли популярный ТЦ во Владивостоке.

Приставы закрыли «Авангард» во Владивостоке — что случилось?
Узнать подробнее
Читайте также:
Приставы закрыли «Авангард» во Владивостоке — что случилось?Обезобразил и лишил зрения: вооруженный конфликт сыроделов в ПриморьеВодитель без прав учинил смертельное ДТП с опрокидыванием авто в Приморье — фото
#Новости#Владивосток#Суд#Решение суда#Судебные приставы#Автомобиль#Реклама#Приморский край#ГУФССП#Происшествия#Повреждение#Компенсация#Фрунзенский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика