Реклама рухнула с высоты на машину автолюбительницы во Владивостоке — подробности

Posted 22 октября, 03:03
Published 22 октября, 03:03
Modified 22 октября, 03:14
Updated 22 октября, 03:14
По решению суда владелица авто марки Honda Vezel получила возмещение убытков, вызванных повреждением её машины. Судебные приставы помогли ей добиться компенсации в размере 230 тысяч рублей от строительной организации за падение части рекламного щита, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Приморскому краю.
Во время движения на авто женщины с рекламной конструкции, установленной на строящемся жилом комплексе, упал деревянный лист, сорванный ветром. Это привело к различным повреждениям задней части левого крыла, капота багажника и стекла транспортного средства. После того как ответственные лица не пошли на контакт по вопросу возмещения ущерба, владелица автомобиля обратилась в суд. Рассмотрев доказательства, суд обязал компанию возместить материальный ущерб и оплатить расходы на общую сумму свыше 230 тысяч рублей.
Когда компания не погасила долговые обязательства в установленный срок, сотрудник службы судебных приставов принял решение о принудительном взыскании денежных средств со счетов компании и о запрете на сделки с земельным участком организации. Принятые меры заставили руководство строительной компании погасить долг перед владелицей автомобиля полностью и уплатить исполнительский сбор около 16 тысяч рублей. Деньги перечислены потерпевшей, решение суда выполнено.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что судебные приставы закрыли популярный ТЦ во Владивостоке.