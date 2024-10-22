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Posted 22 октября, 09:18

Published 22 октября, 09:18

Modified 22 октября, 09:18

Updated 22 октября, 09:18

Циклон принесет сильные дожди и грозы в Приморье 23 октября

Циклон принесет сильные дожди и грозы в Приморье 23 октября

22 октября 2024, 09:18
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Завтра, 23 октября, в Приморье прогнозируются сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

Согласно прогнозу синоптиков, погода в Приморском крае будет определяться мощным циклом, который принесет с собой обильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет дуть с северо-востока и севера, достигая значительных скоростей, особенно на побережье.

Во Владивостоке облачная погода будет сопровождаться сильным дождем, который во второй половине ночи усилится до очень сильного. Днем также ожидаются осадки, местами интенсивные. Температура воздуха ночью составит +5…+7°C, что сохранится и днем. Ветер в городе будет северным и северо-западным, достигая сильных порывов.

В Уссурийске ситуация аналогичная: облачно, сильный дождь ночью и днем, с температурой в пределах +5…+7°C. Ветер также будет северным и северо-западным.

Находка также не останется в стороне от непогоды: здесь ожидается облачная погода с сильными дождями, которые могут сопровождаться грозами. Ночью температура составит +11…+13°C, а днем поднимется до +13…+15°C. Ветер будет восточным ночью и северным днем, с переходом к сильным порывам.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность и избегать ненужных поездок в условиях ухудшения погоды. Специалисты призывают следить за обновлениями прогноза и быть готовыми к изменению погодных условий в течение дня.

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