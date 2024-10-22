Циклон принесет сильные дожди и грозы в Приморье 23 октября

Находка также не останется в стороне от непогоды: здесь ожидается облачная погода с сильными дождями, которые могут сопровождаться грозами. Ночью температура составит +11…+13°C, а днем поднимется до +13…+15°C. Ветер будет восточным ночью и северным днем, с переходом к сильным порывам.