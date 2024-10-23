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Posted 23 октября, 09:00

Published 23 октября, 09:00

Modified 23 октября, 09:02

Updated 23 октября, 09:02

Очевидцы сообщают о возгорании в центре Владивостока

Дым валит клубами: пожар случился в самом центре Владивостока — видео

23 октября 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney

Очевидцы сообщают о возгорании в центре Владивостока

Сюжет
Пожар
Очевидцы рассказали, что пожар начался на Пограничной, 12, во Владивостоке. Спасатели уже на месте.

Во Владивостоке начался пожар в самом центре города. Задымление зафиксировали в оптике на Пограничной.

Очевидцы рассказали, что это произошло на Пограничной, 12. В данный момент в здании работают спасатели МЧС. Появилось также видео с места происшествия.

Видео: vostokmedia.com.

Обстоятельства выясняют. Причина возгорания пока неизвестна. О пострадавших информации нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пугающем пожаре в частном секторе в Приморском крае.

Подробности пугающего пожара в частном секторе Приморья — официальные данные
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