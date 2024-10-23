Дым валит клубами: пожар случился в самом центре Владивостока — видео

Posted 23 октября, 09:00
Published 23 октября, 09:00
Modified 23 октября, 09:02
Updated 23 октября, 09:02
Во Владивостоке начался пожар в самом центре города. Задымление зафиксировали в оптике на Пограничной.
Очевидцы рассказали, что это произошло на Пограничной, 12. В данный момент в здании работают спасатели МЧС. Появилось также видео с места происшествия.
Обстоятельства выясняют. Причина возгорания пока неизвестна. О пострадавших информации нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пугающем пожаре в частном секторе в Приморском крае.