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Posted 23 октября, 08:24

Published 23 октября, 08:24

Modified 23 октября, 08:26

Updated 23 октября, 08:26

Из-за ливня вода стала протекать в квартиры жителей Владивостока

Гейзер на подоконнике и течи изо всех щелей: жители Владивостока страдают от дождя

23 октября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney

Из-за ливня вода стала протекать в квартиры жителей Владивостока

Сюжет
Погода
Житель дома на улице Леонова во Владивостоке показал, к чему привел ливень. В квартире молодого человека появились гейзеры и водопады: с подоконника постоянно льется вода.

В квартирах жителей многоэтажек на Эгершельде обильно течет «из всех щелей». Ливень заметно промочил фасады и крыши зданий, в комнатах потоп, на подоконниках — мини-гейзеры.

Житель дома по адресу Леонова, 66, поделился своей болью. На подоконнике образовался «гейзер», из которого постоянно хлещет и стекает на пол вода. Мокнут и стены.

Видео: vostokmedia.com.

Вся надежда на то, что непогода скоро отступит. Не выдерживают уже ни фасады зданий, ни нервы жильцов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о потопе в другой многоэтажке во Владивостоке.

Лифт в воде и музыка на всю катушку: подробности потопа в многоэтажке Владивостока
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