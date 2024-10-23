Гейзер на подоконнике и течи изо всех щелей: жители Владивостока страдают от дождя

Posted 23 октября, 08:24
Published 23 октября, 08:24
Modified 23 октября, 08:26
Updated 23 октября, 08:26
В квартирах жителей многоэтажек на Эгершельде обильно течет «из всех щелей». Ливень заметно промочил фасады и крыши зданий, в комнатах потоп, на подоконниках — мини-гейзеры.
Житель дома по адресу Леонова, 66, поделился своей болью. На подоконнике образовался «гейзер», из которого постоянно хлещет и стекает на пол вода. Мокнут и стены.
Вся надежда на то, что непогода скоро отступит. Не выдерживают уже ни фасады зданий, ни нервы жильцов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о потопе в другой многоэтажке во Владивостоке.