Снег пошел во Владивостоке? Погода в разных районах — фото, видео

Posted 23 октября, 05:37
Published 23 октября, 05:37
Modified 23 октября, 05:55
Updated 23 октября, 05:55
Во Владивостоке начался снегопад, сообщили наши коллеги из других региональных СМИ. Видео со снежными хлопьями, по их словам, сняли в среду днем в районе кольца Багратиона.
В сети появились кадры от очевидцев, которые тоже утверждают, что видели снег за окном.
На размытом фото сложно понять, на стекле и за окном капли дождя или все-таки снег.
Жители Владивостока поделились с редакцией «Восток-Медиа» видео, снятым также недалеко от кольца Багратиона. На кадрах отчетливо видно, что идет все же ливень.
Поймать момент не вышло. Или, может быть, снег шел всего несколько минут — такое тоже возможно. Как бы ни было холодно наверху, на земле +7°C.
Судя по погоде, снег все же может долететь до земли, если еще немного похолодает.