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Posted 23 октября, 05:37

Published 23 октября, 05:37

Modified 23 октября, 05:55

Updated 23 октября, 05:55

Жители города рассказали, что во Владивостоке пошел снег

Снег пошел во Владивостоке? Погода в разных районах — фото, видео

23 октября 2024, 05:37
Фото: vostokmedia.com

Жители города рассказали, что во Владивостоке пошел снег

Сюжет
Погода
Снег вместо дождя заметили во Владивостоке. Жители города рассказали, что в некоторых районах вместо капель летят снежинки.

Во Владивостоке начался снегопад, сообщили наши коллеги из других региональных СМИ. Видео со снежными хлопьями, по их словам, сняли в среду днем в районе кольца Багратиона.

В сети появились кадры от очевидцев, которые тоже утверждают, что видели снег за окном.

Фото: dpscontrol_chat

На размытом фото сложно понять, на стекле и за окном капли дождя или все-таки снег.

Жители Владивостока поделились с редакцией «Восток-Медиа» видео, снятым также недалеко от кольца Багратиона. На кадрах отчетливо видно, что идет все же ливень.

Видео: vostokmedia.com.

Поймать момент не вышло. Или, может быть, снег шел всего несколько минут — такое тоже возможно. Как бы ни было холодно наверху, на земле +7°C.

Судя по погоде, снег все же может долететь до земли, если еще немного похолодает.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке объявлен режим повышенной готовности.

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