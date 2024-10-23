Лифт в воде и музыка на всю катушку: подробности потопа в многоэтажке Владивостока

Posted 23 октября, 07:54
Published 23 октября, 07:54
Modified 23 октября, 07:58
Updated 23 октября, 07:58
Многоквартирный дом №25 на Добровольского обрастает новыми и печальными подробностями о затоплении. Высотка стала жертвой сильных осадков. Жильцы наперебой делятся последствиями потопов в квартирах.
В ходе бурной беседы в домовом чате выяснились занятные детали происшествия с элементом кровли которой очутился на земле. После того, как люди начали возвращаться домой после работы, жильцы пришли к выводу, что это всё же часть их крыши:
«Лифт остановлен в первом подъезде. Залило всю лифтовую»;
«Вот откуда крыша слетела»;
«И домофон музыку какую то поёт».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный ветер крушит беседки и «заглядывает» в автомобили в дальневосточной столице.