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Posted 23 октября, 07:54

Published 23 октября, 07:54

Modified 23 октября, 07:58

Updated 23 октября, 07:58

Лифт в воде и музыка на всю катушку: подробности потопа в многоэтажке Владивостока

Лифт в воде и музыка на всю катушку: подробности потопа в многоэтажке Владивостока

23 октября 2024, 07:54
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Потоп
Жители дома на Добровольского вынуждены терпеть последствия дождей не только в подъезде, но и в собственных квартирах. Также приморцам пришлось отказаться от использования лифта, так как он, мягко говоря, вышел из строя.

Многоквартирный дом №25 на Добровольского обрастает новыми и печальными подробностями о затоплении. Высотка стала жертвой сильных осадков. Жильцы наперебой делятся последствиями потопов в квартирах.

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В ходе бурной беседы в домовом чате выяснились занятные детали происшествия с элементом кровли которой очутился на земле. После того, как люди начали возвращаться домой после работы, жильцы пришли к выводу, что это всё же часть их крыши:

«Лифт остановлен в первом подъезде. Залило всю лифтовую»;
«Вот откуда крыша слетела»;
«И домофон музыку какую то поёт».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный ветер крушит беседки и «заглядывает» в автомобили в дальневосточной столице.

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