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Posted 24 октября, 03:08

Published 24 октября, 03:08

Modified 24 октября, 03:42

Updated 24 октября, 03:42

Драчуны устроили представление посреди проезжей части в Приморском крае

Драка на проезжей части удивила автомобилистов во Владивостоке — видео

24 октября 2024, 03:08
Фото: 1MI

Драчуны устроили представление посреди проезжей части в Приморском крае

Сюжет
Молодежь
На шаморовской трассе под Владивостоком развернулись разборки посреди проезжей части. Драчуны настолько увлеклись ссорой, что не обращали внимания на проезжающие машины.

Автомобилистов во Владивостоке удивила драка на проезжей части. Драчунами оказались молодые красавцы-фазаны.

Группка фазанов с таким пылом соревновалась между собой на дороге, что они не замечали автомобили, проезжающие мимо.

Видео: gorod_vl.

Один из водителей остановился и записал на камеру происходящее. Молодые фазанчики поразили его тем, насколько они были увлечены выяснением отношений. Обычно дикие птицы боятся машин, но этим было все равно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о драке на пляже во Владивостоке.

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