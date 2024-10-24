Драка на проезжей части удивила автомобилистов во Владивостоке — видео

Posted 24 октября, 03:08
Published 24 октября, 03:08
Modified 24 октября, 03:42
Updated 24 октября, 03:42
Автомобилистов во Владивостоке удивила драка на проезжей части. Драчунами оказались молодые красавцы-фазаны.
Группка фазанов с таким пылом соревновалась между собой на дороге, что они не замечали автомобили, проезжающие мимо.
Один из водителей остановился и записал на камеру происходящее. Молодые фазанчики поразили его тем, насколько они были увлечены выяснением отношений. Обычно дикие птицы боятся машин, но этим было все равно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о драке на пляже во Владивостоке.