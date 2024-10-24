Зима близко: снег прошел в центральных районах Приморья — видео

Posted 24 октября, 02:52
Published 24 октября, 02:52
Modified 24 октября, 02:54
Updated 24 октября, 02:54
Прогнозы синоптиков оправдались: в некоторые районы Приморья циклон принес снегопад. Небольшой снег прошел на перевалах. Видео с места поделились автомобилисты.
Сообщают, что вечером снег шёл на Лазовском перевале. Скорее всего, температура была около нуля: снежинки таяли, как только падали на землю.
В сети появилось еще одно видео с перевала. Погода на кадрах абсолютно такая же. Фото заснеженных сопок при этом пока не было.