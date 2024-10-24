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Posted 24 октября, 02:52

Published 24 октября, 02:52

Modified 24 октября, 02:54

Updated 24 октября, 02:54

Снег прошел на перевалах в Приморском крае

Зима близко: снег прошел в центральных районах Приморья — видео

24 октября 2024, 02:52
Фото: 1MI

Снег прошел на перевалах в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморье местами выпал небольшой снег. Жители края осознают, что близится конец осени.

Прогнозы синоптиков оправдались: в некоторые районы Приморья циклон принес снегопад. Небольшой снег прошел на перевалах. Видео с места поделились автомобилисты.

Видео: pogoda_25_region.

Сообщают, что вечером снег шёл на Лазовском перевале. Скорее всего, температура была около нуля: снежинки таяли, как только падали на землю.

В сети появилось еще одно видео с перевала. Погода на кадрах абсолютно такая же. Фото заснеженных сопок при этом пока не было.

Видео: «Маглипогода».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморье может накрыть снегопад.

Не только ливни и порывы ветра: мокрый снег накроет Приморье в период мощного циклона
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