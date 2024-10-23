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Posted 23 октября, 02:59

Published 23 октября, 02:59

Modified 23 октября, 03:01

Updated 23 октября, 03:01

Кусок крыши многоэтажки оказался на земле во Владивостоке

«Крыша поехала»: жильцы многоэтажки во Владивостоке в ужасе от непогоды — видео

23 октября 2024, 02:59
Фото: vostokmedia.com

Кусок крыши многоэтажки оказался на земле во Владивостоке

Сюжет
Погода
Ухудшение погоды и сильный ветер, мягко говоря, расстроили жителей дома №25 на Добровольского во Владивостоке. Ведь не каждый день наблюдаешь, как высотка, в которой ты проживаешь, разваливается на глазах.

В дальневосточной столице на улице Добровольского сложилась "интересная" ситуация. Один из жильцов выглянул в окно и увидел кусок крыши, предположительно своего же дома. У близлежащих строений конструкции, защищающие квартиры от осадков, на первый взгляд, не повреждены.

Он снял видео, в котором отметил, что на прошлой неделе специалисты ГЖИ уже побывали на крыше дома и их «управляйка» получила предписание. Однако жилец предполагает, что крыша может не продержаться до устранения нарушений. Хотя на какие-то действия от УК у него надежды мало. По его мнению, дом спасёт только капремонт крыши.

Видео: vostokmedia.com.

Второй год подряд жильцы данной многоэтажки страдают в период дождей. По словам владельцев квартир, им не удаётся найти общий язык со своей УК. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подвал дома в очередной раз затопило. Более того, дождевая вода стекала прямо по стенам в подъезде.

Жильцы многоэтажки во Владивостоке: подвал затопило, с крыши течёт — видео
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