«Крыша поехала»: жильцы многоэтажки во Владивостоке в ужасе от непогоды — видео

Posted 23 октября, 02:59
Published 23 октября, 02:59
Modified 23 октября, 03:01
Updated 23 октября, 03:01
В дальневосточной столице на улице Добровольского сложилась "интересная" ситуация. Один из жильцов выглянул в окно и увидел кусок крыши, предположительно своего же дома. У близлежащих строений конструкции, защищающие квартиры от осадков, на первый взгляд, не повреждены.
Он снял видео, в котором отметил, что на прошлой неделе специалисты ГЖИ уже побывали на крыше дома и их «управляйка» получила предписание. Однако жилец предполагает, что крыша может не продержаться до устранения нарушений. Хотя на какие-то действия от УК у него надежды мало. По его мнению, дом спасёт только капремонт крыши.
Второй год подряд жильцы данной многоэтажки страдают в период дождей. По словам владельцев квартир, им не удаётся найти общий язык со своей УК. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подвал дома в очередной раз затопило. Более того, дождевая вода стекала прямо по стенам в подъезде.