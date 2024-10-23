«Крыша поехала»: жильцы многоэтажки во Владивостоке в ужасе от непогоды — видео

Он снял видео, в котором отметил, что на прошлой неделе специалисты ГЖИ уже побывали на крыше дома и их «управляйка» получила предписание. Однако жилец предполагает, что крыша может не продержаться до устранения нарушений. Хотя на какие-то действия от УК у него надежды мало. По его мнению, дом спасёт только капремонт крыши.