Море не выходя из дома: дожди нещадно топят квартиры во Владивостоке — видео

Posted 23 октября, 07:47
Published 23 октября, 07:47
Modified 23 октября, 07:49
Updated 23 октября, 07:49
Ситуация с многоэтажкой на Добровольского набирает обороты. Все началось с обрушения крыши у дома №25. Большой фрагмент защитного покрытия оказался на земле.
На этом эпопея с осадками не закончилась. После полудня во второй подъезд высотки начала прибывать вода. Дождь промочил стены. Более того, все это «добро» попало в шкафы с проводкой и почтовые ящики.
К вечеру ситуация обрела новые краски. Жильцы дома начали возвращаться домой, а в квартирах их ждал неприятный сюрприз.
Например, у одной из горожанок стена полностью мокрая, а штукатурка у окна обвалилась. Женщина спасается тазиками и ветошью, но тщетно. Вода прибывает и прибывает.
В соседней квартире ситуация не лучше. Стены оказались тоже мокрые.
«Всё потекло, в квартире всё плавает», — подчеркнул мужчина.
На третьем этаже вода капает, как из ведра. Поток не останавливается ни на секунду, судя по видео.
С аналогичными проблемами столкнулись другие жильцы злосчастного дома. Сообщения о потопах начали сыпаться к концу рабочего дня в общедомовой чат.
«1 подъезд 7 этаж капает с откосов в зале, это швы? Лицевая сторона дома»;
«4 этаж аналогичная ситуация»;
«3 подъезд 5 этаж тоже с окон бежит».
К слову, по словам жильцов, совсем недавно в доме был сделан капитальный ремонт фасада. Однако владельцы недвижимости сомневаются в качестве проведенных работ, наблюдая за сегодняшней ситуацией.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жильцы этого дома вынуждены опасаться за своё здоровье и жизнь. Обилие сырости в доме не идёт на пользу ни людям, ни конструкциям и коммуникациям дома.