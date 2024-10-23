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Posted 23 октября, 07:47

Published 23 октября, 07:47

Modified 23 октября, 07:49

Updated 23 октября, 07:49

Осадки продолжают наносить удары по многоэтажке во Владивостоке

Море не выходя из дома: дожди нещадно топят квартиры во Владивостоке — видео

23 октября 2024, 07:47
Фото: vostokmedia.com

Осадки продолжают наносить удары по многоэтажке во Владивостоке

Сюжет
Ремонт
Циклон принес не только неприятную погоду и опасные явления на улицах Владивостока. Дожди заставляют страдать горожан, которые возвращаются домой после рабочего дня.

Ситуация с многоэтажкой на Добровольского набирает обороты. Все началось с обрушения крыши у дома №25. Большой фрагмент защитного покрытия оказался на земле.

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На этом эпопея с осадками не закончилась. После полудня во второй подъезд высотки начала прибывать вода. Дождь промочил стены. Более того, все это «добро» попало в шкафы с проводкой и почтовые ящики.

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К вечеру ситуация обрела новые краски. Жильцы дома начали возвращаться домой, а в квартирах их ждал неприятный сюрприз.

Например, у одной из горожанок стена полностью мокрая, а штукатурка у окна обвалилась. Женщина спасается тазиками и ветошью, но тщетно. Вода прибывает и прибывает.

Видео: vostokmedia.com.

В соседней квартире ситуация не лучше. Стены оказались тоже мокрые.

«Всё потекло, в квартире всё плавает», — подчеркнул мужчина.
Видео: vostokmedia.com.

На третьем этаже вода капает, как из ведра. Поток не останавливается ни на секунду, судя по видео.

Видео: vostokmedia.com.

С аналогичными проблемами столкнулись другие жильцы злосчастного дома. Сообщения о потопах начали сыпаться к концу рабочего дня в общедомовой чат.

«1 подъезд 7 этаж капает с откосов в зале, это швы? Лицевая сторона дома»;
«4 этаж аналогичная ситуация»;
«3 подъезд 5 этаж тоже с окон бежит».
Фото: vostokmedia.com

К слову, по словам жильцов, совсем недавно в доме был сделан капитальный ремонт фасада. Однако владельцы недвижимости сомневаются в качестве проведенных работ, наблюдая за сегодняшней ситуацией.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жильцы этого дома вынуждены опасаться за своё здоровье и жизнь. Обилие сырости в доме не идёт на пользу ни людям, ни конструкциям и коммуникациям дома.

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