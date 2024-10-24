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Posted 24 октября, 08:54

Published 24 октября, 08:54

Modified 24 октября, 08:56

Updated 24 октября, 08:56

Юрий Трутнев отметил победу Приморья в онлайн-голосовании по итогам ВЭФ-2024

Юрий Трутнев отметил победу Приморья в онлайн-голосовании по итогам ВЭФ-2024

24 октября 2024, 08:54
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Юрий Трутнев подчеркнул успешность Восточного экономического форума и отметил лучшие павильоны регионов Дальнего Востока. Экспозиция Приморья признана победителем по итогам онлайн-голосования.

В рамках заседания совета Дальневосточного федерального округа Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил победу Приморского края в онлайн-голосовании по итогам ВЭФ-2024.

В повестку заседания совета Дальнего Востока вошли также вопросы готовности объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых учреждений к предстоящему отопительному сезону 2024–2025 годов. Также обсуждались привлечение инвестиций и аспекты технологического прогресса.

Фото: government.ru

В начале заседания были объявлены регионы Дальнего Востока, которые продемонстрировали лучшие экспозиции на выставке «Улица Дальнего Востока» в сентябре.

Юрий Трутнев подчеркнул успех Восточного экономического форума и отметил, что в 2024 году на ВЭФ было заключено рекордное количество договоров о вложениях, приняли участие в форуме более 7 тысяч человек из 75 стран мира. Полпред поблагодарил всех губернаторов за работу по подготовке форума и выставки «Улица Дальнего Востока». Также он отметил, что в этом году впервые проводилось онлайн-голосование. Выставка помогла посетителям лучше узнать о Дальнем Востоке, понять его развитие и возможности для инвестиций.

На Восточном экономическом форуме регионы представили свои ключевые технологические достижения, потенциал для инвестиций, основные проекты в различных областях и уникальные культурные черты. Гости выставки узнали о развитии приграничных территорий, туристических направлениях, планах развития городов, деятельности предприятий и других аспектах.

По результатам конкурса за лучшую культурную программу были отмечены Республика Бурятия и Республика Саха (Якутия). Самые передовые технологии были представлены в павильонах Сахалинской области и Забайкальского края. Павильон Приморского края был признан лучшим и по итогам онлайн-голосования.

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