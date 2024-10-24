Юрий Трутнев отметил победу Приморья в онлайн-голосовании по итогам ВЭФ-2024

Юрий Трутнев подчеркнул успех Восточного экономического форума и отметил, что в 2024 году на ВЭФ было заключено рекордное количество договоров о вложениях, приняли участие в форуме более 7 тысяч человек из 75 стран мира. Полпред поблагодарил всех губернаторов за работу по подготовке форума и выставки «Улица Дальнего Востока». Также он отметил, что в этом году впервые проводилось онлайн-голосование. Выставка помогла посетителям лучше узнать о Дальнем Востоке, понять его развитие и возможности для инвестиций.