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Posted 25 октября, 08:36

Published 25 октября, 08:36

Modified 25 октября, 08:36

Updated 25 октября, 08:36

Искали 5 дней: полиция задержала мужчину, устроившего поножовщину в Уссурийске

Искали 5 дней: полиция задержала мужчину, устроившего поножовщину в Уссурийске

25 октября 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Полиция
Спустя пять дней после инцидента, в котором 20-летний мужчина ранил другого посетителя ножом, правоохранительные органы Уссурийска задержали подозреваемого.

20 октября 2024 года на улице Амурской в Уссурийске произошел конфликт между двумя молодыми людьми, который закончился трагически. В ходе ссоры, возникшей после посещения ночного клуба, один из участников напал на другого с ножом, нанеся ему серьезные ранения в грудь и живот.

После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако правоохранительные органы не оставили его без внимания. Спустя пять дней активных поисков, 20-летний обвиняемый был задержан и доставлен в отделение полиции.

Суд уже принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок 1 месяц и 25 дней, в связи с чем следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы рассматривают все обстоятельства дела и собирают доказательства для дальнейшего судебного разбирательства.

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