Искали 5 дней: полиция задержала мужчину, устроившего поножовщину в Уссурийске

20 октября 2024 года на улице Амурской в Уссурийске произошел конфликт между двумя молодыми людьми, который закончился трагически. В ходе ссоры, возникшей после посещения ночного клуба, один из участников напал на другого с ножом, нанеся ему серьезные ранения в грудь и живот.