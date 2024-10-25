Искали 5 дней: полиция задержала мужчину, устроившего поножовщину в Уссурийске

Posted 25 октября, 08:36
Published 25 октября, 08:36
Modified 25 октября, 08:36
Updated 25 октября, 08:36
20 октября 2024 года на улице Амурской в Уссурийске произошел конфликт между двумя молодыми людьми, который закончился трагически. В ходе ссоры, возникшей после посещения ночного клуба, один из участников напал на другого с ножом, нанеся ему серьезные ранения в грудь и живот.
После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако правоохранительные органы не оставили его без внимания. Спустя пять дней активных поисков, 20-летний обвиняемый был задержан и доставлен в отделение полиции.
Суд уже принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок 1 месяц и 25 дней, в связи с чем следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы рассматривают все обстоятельства дела и собирают доказательства для дальнейшего судебного разбирательства.