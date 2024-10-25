Пырнул ножом в грудь возле продуктового: жуткое преступление совершили в Приморье

Posted 25 октября, 00:22
Published 25 октября, 00:22
Modified 25 октября, 00:24
Updated 25 октября, 00:24
Сотрудники Следственного комитета Приморья возбудили уголовное дело по факту убийства возле магазина в Уссурийске.
В ночь на 24 октября 2024 года рядом с круглосуточным магазином на улице Блюхера в Уссурийске обнаружили тело 44-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди. По факту инцидента следователи СКР Приморского края начали уголовное преследование (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
После проведения расследования выяснилось, что виновник — 44-летний мужчина. После совершения преступления он скрылся, но его удалось оперативно арестовать полицейским. В момент задержания у него обнаружили нож, использованный при преступлении — предмет изъял следователь СКР и передал для необходимых судебных экспертиз.
Подозреваемого доставили в отдел Следственного комитета для дальнейшего расследования.
На данный момент подозреваемого допросили, показания проверили на месте преступления, где он в подробностях описал события и продемонстрировал свои действия на манекене.
Следователь принял решение о необходимости заключения подозреваемого под стражу, ходатайство уже направлено в суд.
Ранее «Восток-Медиа» писало об убийстве, которое расследуют в Приморье.