vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 00:22

Published 25 октября, 00:22

Modified 25 октября, 00:24

Updated 25 октября, 00:24

Мужчину закололи ножом около магазина в Уссурийске в Приморском крае

Пырнул ножом в грудь возле продуктового: жуткое преступление совершили в Приморье

25 октября 2024, 00:22
Фото: 1MI

Мужчину закололи ножом около магазина в Уссурийске в Приморском крае

Сюжет
Арест
Мужчину с ножевым в груди нашли около магазина в Уссурийске. Следователи СКР по Приморскому краю нашли виновного. Обстоятельства выясняют.

Сотрудники Следственного комитета Приморья возбудили уголовное дело по факту убийства возле магазина в Уссурийске.

В ночь на 24 октября 2024 года рядом с круглосуточным магазином на улице Блюхера в Уссурийске обнаружили тело 44-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди. По факту инцидента следователи СКР Приморского края начали уголовное преследование (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

После проведения расследования выяснилось, что виновник — 44-летний мужчина. После совершения преступления он скрылся, но его удалось оперативно арестовать полицейским. В момент задержания у него обнаружили нож, использованный при преступлении — предмет изъял следователь СКР и передал для необходимых судебных экспертиз.

Видео: primorsky_sledcom.

Подозреваемого доставили в отдел Следственного комитета для дальнейшего расследования.

На данный момент подозреваемого допросили, показания проверили на месте преступления, где он в подробностях описал события и продемонстрировал свои действия на манекене.

Следователь принял решение о необходимости заключения подозреваемого под стражу, ходатайство уже направлено в суд.

Ранее «Восток-Медиа» писало об убийстве, которое расследуют в Приморье.

Ворвались ночью в масках: выяснились шокирующие подробности убийства в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
В историческом памятнике иностранцы нелегально открыли кафе в Приморье — официальноПодозреваемых в угоне авто поймали после погони в ПриморьеПоднял «уголовку» с земли: житель Приморья пойдет под суд за 5 тысяч рублей
#Новости#Общество#Видео#Арест#Уссурийск#Убийство#Нож#Ножевое ранение#Магазин#Судебная экспертиза#Задержание#Преступление#Подозреваемый#Приморский край#СКР#Приморье#Происшествия#Мера пресечения#Заключение под стражу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика