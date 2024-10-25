Пырнул ножом в грудь возле продуктового: жуткое преступление совершили в Приморье

После проведения расследования выяснилось, что виновник — 44-летний мужчина. После совершения преступления он скрылся, но его удалось оперативно арестовать полицейским. В момент задержания у него обнаружили нож, использованный при преступлении — предмет изъял следователь СКР и передал для необходимых судебных экспертиз.