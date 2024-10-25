Как развить идею в стартап обсудили на форуме молодых ученых и инноваторов в ДВФУ

Posted 25 октября, 07:19
Published 25 октября, 07:19
Modified 25 октября, 07:21
Updated 25 октября, 07:21
Участие в событии принимают студенты дальневосточных вузов, а также школьники Приморского края.
Ключевым мероприятием дня стала пленарная дискуссия «Молодежное научно-техническое предпринимательство: от идеи до стартапа», участие в которой приняли студенты ДВФУ и признанные эксперты Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
«Популяризация изобретательства — это комплексная работа, охватывающая несколько направлений деятельности. В их числе внедрение новых технологий и разработок, развитие потенциала российского изобретательства за счет образовательных программ, работа над защитой прав изобретателей. Важная победа популяризаторов — начало внедрения проектной деятельности в школах, как первый шаг к созданию нового поколения молодых изобретателей», — отметил модератор мероприятия, руководитель Приморского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, преподаватель ДВФУ Роман Федюк.
В ходе дискуссии эксперты рассказали молодым ученым, как довести проект от идеи до конкретного результата, вспомнили, как работали над собственными изобретениями. Отдельно специалисты поведали о методах коммерциализации проектов и призвали новое поколение изобретателей к совместной деятельности.
Кроме того, в программу «научной пятницы» ДВФУ вошли лекторий, мастер-классы, экскурсии в научные лаборатории, научное шоу «Молекулярный бар», телемосты, научные квизы и викторины, научная битва Science Slam, интерактивная выставка научных достижений и разработок ученых ДВФУ, на которой любой желающий мог познакомиться с достижениями Институтов ДВФУ в сфере медицины, инженерии, биотехнологий, новых материалов, наукоемких технологий и других областей. Там же были представлены разработки студентов Центра проектной деятельности (ЦПД ДВФУ) и Департамента инфокоммуникационных технологий.
Весь день для гостей работал первый на Дальнем Востоке Музей современных биотехнологий Передовой инженерной школы ДВФУ, открывшийся 18 октября.
«Проведение на площадках ДВФУ научно-популярных мероприятий для молодежи — это важный элемент стратегический программы, по итогам которой наш университет укрепит свою роль международного научно-образовательного и инновационного центра в АТР. Сегодня ДВФУ — это ключевая площадка для развития технологий и привлечения талантов, мы сотрудничаем с крупнейшими компаниями ДФО и стран Азии. Наша цель — создать экосистему, объединяющую науку, бизнес и технологии, которая поможет укрепить лидерство России на высокотехнологичных глобальных рынках», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.
Напомним, Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в 2024 году проходит на более чем 300 площадках во всех регионах страны. Его участниками стали вузы, музеи, научные центры, инновационные компании и другие организации. Организаторами выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, правительство Москвы, Российская академия наук и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Дальневосточный федеральный университет — постоянный участник фестиваля с момента его существования. Более 10 лет ДВФУ популяризует передовые разработки ученых университета и Дальнего Востока, знакомит широкую аудиторию с научным миром, помогает привлечь в исследовательскую сферу талантливых школьников и студентов.