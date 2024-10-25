Как развить идею в стартап обсудили на форуме молодых ученых и инноваторов в ДВФУ

Напомним, Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в 2024 году проходит на более чем 300 площадках во всех регионах страны. Его участниками стали вузы, музеи, научные центры, инновационные компании и другие организации. Организаторами выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, правительство Москвы, Российская академия наук и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Дальневосточный федеральный университет — постоянный участник фестиваля с момента его существования. Более 10 лет ДВФУ популяризует передовые разработки ученых университета и Дальнего Востока, знакомит широкую аудиторию с научным миром, помогает привлечь в исследовательскую сферу талантливых школьников и студентов.