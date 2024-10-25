Тепло возвращается в Приморье: синоптики обрадовали прогнозом на выходные

Posted 25 октября, 09:05
Published 25 октября, 09:05
Modified 25 октября, 09:05
Updated 25 октября, 09:05
Согласно прогнозу метеорологов, в Приморье ветер будет северным, умеренным, местами достигающим сильных порывов. Ночные температуры колеблются от -7 до +6°C, а днем ожидается от +8 до +18°C, что создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +4…+6°C, а днем поднимется до +9…+11°C. Ветер в первой половине ночи будет южным, а во второй половине — северным, с умеренной силой.
В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночные температуры будут в пределах +3…+5°C, а днем — +10…+12°C.
Находка порадует жителей и гостей города теплой погодой: ночью температура составит +5…+7°C, а днем поднимется до +15…+17°C. Ветер здесь также северный и умеренный.