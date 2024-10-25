Тепло возвращается в Приморье: синоптики обрадовали прогнозом на выходные

Согласно прогнозу метеорологов, в Приморье ветер будет северным, умеренным, местами достигающим сильных порывов. Ночные температуры колеблются от -7 до +6°C, а днем ожидается от +8 до +18°C, что создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.