Картина дня в Приморье: президент похвалил морпехов, ликвидация аварии и новый пандус

Posted 26 октября, 08:03
Published 26 октября, 08:03
Modified 26 октября, 08:05
Updated 26 октября, 08:05
Грамотные дерзкие бойцы
Президент России Владимир Путин рассказал об успешной операции, которую провели в Курской области наши земляки — воины 155-й отдельной бригады морской пехоты и 83-й бригады ВДВ. Они загнали в мешок почти две тысячи боевиков ВСУ.
Аварию ликвидируют оперативно
Администрация Владивостока сообщила о том, что аварийная бригада в оперативном режиме ликвидирует аварию на теплосетях в районе улицы Русской. Отопление и горячая вода должны появиться в домах к вечеру субботы.
Пандус — вещь необходимая
Пандус, который установила подрядная организация по заказу администрации Владивостока в районе дома № 143 по улице Светланской, местные жители сразу же оценили по достоинству и уже вовсю им пользуются.
Удобно и безопасно!