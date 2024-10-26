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Posted 26 октября, 08:03

Published 26 октября, 08:03

Modified 26 октября, 08:05

Updated 26 октября, 08:05

Картина дня в Приморье: президент похвалил морпехов, ликвидация аварии и новый пандус

Картина дня в Приморье: президент похвалил морпехов, ликвидация аварии и новый пандус

26 октября 2024, 08:03
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Хорошей погодой порадовала суббота жителей Приморья. И в основном — хорошими новостями.

Грамотные дерзкие бойцы

Президент России Владимир Путин рассказал об успешной операции, которую провели в Курской области наши земляки — воины 155-й отдельной бригады морской пехоты и 83-й бригады ВДВ. Они загнали в мешок почти две тысячи боевиков ВСУ.

Президент России рассказал о мужестве и успешных операциях морпехов ТОФ
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Аварию ликвидируют оперативно

Администрация Владивостока сообщила о том, что аварийная бригада в оперативном режиме ликвидирует аварию на теплосетях в районе улицы Русской. Отопление и горячая вода должны появиться в домах к вечеру субботы.

Аварийный порыв на теплосети экстренно устраняют во Владивостоке
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Пандус — вещь необходимая

Пандус, который установила подрядная организация по заказу администрации Владивостока в районе дома № 143 по улице Светланской, местные жители сразу же оценили по достоинству и уже вовсю им пользуются.

Удобно и безопасно!

Безопасным для пешеходов стал большой участок дороги в центре Владивостока
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#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня#Приморский край
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