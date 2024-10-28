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Posted 28 октября, 06:02

Published 28 октября, 06:02

Modified 28 октября, 06:04

Updated 28 октября, 06:04

Осадки и погодные качели ожидаются в Приморском крае в октябре

Дождь со снегом и холодные ночи: октябрь покажет характер напоследок в Приморье

28 октября 2024, 06:02
Фото: 1MI

Осадки и погодные качели ожидаются в Приморском крае в октябре

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Погода
Стабильная осень — это точно не про Приморский край. Погодные качели устроят веселье, которое не обрадует многих жителей региона.

Если началась неделя с минусовых температур, то дальше в регионе ожидается заметное потепление, сообщает «Примгидромет». После ближайшей морозной ночи, — -7 — +6 °C, — в крае столбики термометров устремятся вверх.

Во среду, 30 ноября, к Приморью подойдут атмосферные фронты. Во многих районах ударят дожди, на севере выпадет снег. Тем не менее, минимальный температурный фон останется положительным, только в северных районах прогнозируется небольшой мороз. Максимальные температуры составят +9 — +17 °C.

В четверг, 1 ноября, ночь выдастся вновь холодной. Но днем станет жарко, — станет теплее на 1 — 3 градуса, чем в среду.

В пятницу, 2 ноября, возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +14 — +20 °C. Также минусовые температуры окончательно покинут регион, но ненадолго.

В субботу, 2 ноября, произойдет резкое понижение температур на 4 — 7 градусов.

Во Владивостоке неделя пройдет без осадков. Небольшой дождь не исключен только в среду. Минимальный температурный фон будет колебаться от +2 до +10 °C, а максимальный от +10 до +13 °C. Первого ноября — +13 — +16 °C, а второго станет на 2-3 градуса холоднее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный снегопад засыпал землю и деревья в Пожарском районе Приморского края.

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