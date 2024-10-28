Дождь со снегом и холодные ночи: октябрь покажет характер напоследок в Приморье

Во Владивостоке неделя пройдет без осадков. Небольшой дождь не исключен только в среду. Минимальный температурный фон будет колебаться от +2 до +10 °C, а максимальный от +10 до +13 °C. Первого ноября — +13 — +16 °C, а второго станет на 2-3 градуса холоднее.