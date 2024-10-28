Дождь со снегом и холодные ночи: октябрь покажет характер напоследок в Приморье

Posted 28 октября, 06:02
Published 28 октября, 06:02
Modified 28 октября, 06:04
Updated 28 октября, 06:04
Если началась неделя с минусовых температур, то дальше в регионе ожидается заметное потепление, сообщает «Примгидромет». После ближайшей морозной ночи, — -7 — +6 °C, — в крае столбики термометров устремятся вверх.
Во среду, 30 ноября, к Приморью подойдут атмосферные фронты. Во многих районах ударят дожди, на севере выпадет снег. Тем не менее, минимальный температурный фон останется положительным, только в северных районах прогнозируется небольшой мороз. Максимальные температуры составят +9 — +17 °C.
В четверг, 1 ноября, ночь выдастся вновь холодной. Но днем станет жарко, — станет теплее на 1 — 3 градуса, чем в среду.
В пятницу, 2 ноября, возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +14 — +20 °C. Также минусовые температуры окончательно покинут регион, но ненадолго.
В субботу, 2 ноября, произойдет резкое понижение температур на 4 — 7 градусов.
Во Владивостоке неделя пройдет без осадков. Небольшой дождь не исключен только в среду. Минимальный температурный фон будет колебаться от +2 до +10 °C, а максимальный от +10 до +13 °C. Первого ноября — +13 — +16 °C, а второго станет на 2-3 градуса холоднее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный снегопад засыпал землю и деревья в Пожарском районе Приморского края.