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Posted 28 октября, 00:31

Published 28 октября, 00:31

Modified 28 октября, 00:34

Updated 28 октября, 00:34

Снег прошел в одном из районов Приморского края

Знатно засыпало: снегопад прошел в Приморье — фото

28 октября 2024, 00:31
Фото: Погода 25 регион

Снег прошел в одном из районов Приморского края

Сюжет
Снегопад
Пока некоторые жители Приморского края постепенно готовятся к похолоданиям, население Пожарского района сполна ощутило зиму. Дивные последствия снегопада попали на камеру в Лучегорске.

Минувший день, 27 октября, стал по-настоящему зимним в Приморском крае. В Лучегорске выпало настолько много снега, что улицы и деревья полностью покрылись белым полотном.

Судя по фото, в первую очередь зимнее настроение и новогодняя атмосфера придут в Пожарский район.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снежинки вновь наведаются в Приморье. В ближайшее время осадки ударят по центральным районам. Компанию непогоде составит понижение температуры до минус пяти градусов по Цельсию.

Местами снег: погода напоминает приморцам, что скоро зима
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