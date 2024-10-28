Знатно засыпало: снегопад прошел в Приморье — фото

Posted 28 октября, 00:31
Published 28 октября, 00:31
Modified 28 октября, 00:34
Updated 28 октября, 00:34
Минувший день, 27 октября, стал по-настоящему зимним в Приморском крае. В Лучегорске выпало настолько много снега, что улицы и деревья полностью покрылись белым полотном.
Судя по фото, в первую очередь зимнее настроение и новогодняя атмосфера придут в Пожарский район.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снежинки вновь наведаются в Приморье. В ближайшее время осадки ударят по центральным районам. Компанию непогоде составит понижение температуры до минус пяти градусов по Цельсию.