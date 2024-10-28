Это наше общее дело: Валерий Лимаренко вручил награды сахалинцам в зоне СВО

Сахалинская область с самых первых дней проведения специальной военной операции всячески помогает и бойцам на передовой, и их семьям. Так, глава региона Валерий Лимаренко инициировал проект «Сопричастность», который впоследствии стал одним из самых массовых. За два года жители Сахалина и Курил отправили на Донбасс более 250 тонн груза. А в рамках состоявшегося визита бойцам было передано более двух десятков устройств РЭБ, десять устройств защиты от БПЛА, подавители дронов, 13 квадрокоптеров, антидроновые щиты, резину для автомобилей и другое снаряжение и предметы первой необходимости.