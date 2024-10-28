Это наше общее дело: Валерий Лимаренко вручил награды сахалинцам в зоне СВО

Posted 28 октября, 05:27
Published 28 октября, 05:27
Modified 28 октября, 05:29
Updated 28 октября, 05:29
Такие рабочие визиты в зону специальной военной операции стали для главы островного региона традиционными — Валерий Лимаренко встречается с сахалинскими бойцами, привозит помощь от региона, собранную жители области, и передает специальную технику и оборудование, необходимую для ведения боевых действий.
В этот раз глава островного региона вместе с командующим 68-м армейским корпусом, генерал-майором Сергеем Пелипаем вручил бойцам государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу, героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Валерий Лимаренко подчеркнул особую значимость той миссии, которую сегодня выполняют сахалинцы в зоне СВО.
«Мы одна семья. Вы — на фронте, а мы, в тылу, снабжаем и поддерживаем вас. Все заявки, которые поступают от командиров, мы полностью выполняем, это наше общее дело. Мы заботимся о семьях бойцов, мы делаем все необходимое для победы. Мы держим за вас кулаки и молимся! Победа будет за нами!» — сказал Валерий Лимаренко, обращаясь к участникам встречи.
Сахалинская область с самых первых дней проведения специальной военной операции всячески помогает и бойцам на передовой, и их семьям. Так, глава региона Валерий Лимаренко инициировал проект «Сопричастность», который впоследствии стал одним из самых массовых. За два года жители Сахалина и Курил отправили на Донбасс более 250 тонн груза. А в рамках состоявшегося визита бойцам было передано более двух десятков устройств РЭБ, десять устройств защиты от БПЛА, подавители дронов, 13 квадрокоптеров, антидроновые щиты, резину для автомобилей и другое снаряжение и предметы первой необходимости.
Важной частью рабочего визита стало подведение итогов совместной работы в 2024 году. Валерий Лимаренко совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным, председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главой Шахтерского муниципалитета Александром Шатовым и представителями рабочей группы Сахалинской области обсудили выполненную работу и наметили планы на будущее.
Валерий Лимаренко отметил, что 2024 год был посвящен восстановлению ключевых объектов инфраструктуры, а также социальные объекты — ремонтировались школы, детские сады, учреждения здравоохранения и дома.
«Видим, что проделана колоссальная работа. Уже сейчас мы даем старт работам 2025 года. Программа по ремонту сформирована: туда вошли жилые дома, школы, детские сады, площадки, детские дома, дома инвалидов и приют. В этом и следующем году мы уделяем особое внимание социальной сфере. Я считаю, что наша совместная работа дает отличные результаты. Мы помогаем району, шефство над которым нам поручил взять Президент, вернуться к мирной жизни. В свою очередь, власти и жители Шахтерского района оказывают всяческую помощь нашим бойцам, несущим службу в зоне специальной военной операции», — сказал Валерий Лимаренко.
Вместе с представителями местной власти глава островного региона посетил среднюю школу №18, в которой продолжаются восстановительные работы. Обновлен пищеблок и зона столовой, выполнен ремонт фасада здания, холл, заменена система отопления. В 2025 году работы продолжатся — планируется полностью заменить плитку полов на втором этаже, сделать косметический ремонт кабинета информатики, установить ограждение по периметру школы.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, обратившись к сахалинским гостям, поблагодарил за помощь в восстановлении нового российского региона.
«Выражаем слова благодарности региону и его главе. Такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе — все планы на этот год выполнены, и мы уже начинаем подготовку к следующему году. То, что сейчас происходит в рамках поддержки регионов-шефов, — это сближение наших регионов на долгие десятилетия, эта демонстрация того, что у нас одна большая страна, и для ДНР это весьма существенно. Спасибо большое, будем работать дальше», — прокомментировал Денис Пушилин.
Поездка завершилась концертом, в котором выступили артисты сахалинской филармонии. Для военнослужащих с песнями выступили Георгий Зобов, Виктория Малютенко и Вениамин Ким — они исполнили песни о сахалинской природе и любви к родному краю.
«На Родине ждут каждого солдата живым и невредимым, собирают помощь, плетут маскировочные сети, пишут письма. Сахалинцы объединены единым порывом веры в нашу Победу», — рассказали сахалинские артисты.
Отметим, что подшефный Шахтерск встречает главу Сахалина и Курил не первый раз, такие поездки для Валерия Лимаренко стали регулярными. Предыдущий визит состоялся летом текущего года, тогда глава островного региона тоже встретился с бойцами и руководством округа и республики. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и администрацией Шахтерска в торгово-экономической сфере, промышленности, сельском хозяйстве, а также в вопросах образования, молодежной политики, волонтерства и социальной защиты.