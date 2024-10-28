Пловцы команды «Косатка ДВ — Порт Вера» из Приморья открыли зимний сезон в Даляне

Posted 28 октября, 00:30
Published 28 октября, 00:30
Modified 28 октября, 00:30
Updated 28 октября, 00:30
Чемпионат Азии (12+) и 23-й фестиваль зимнего плавания Даляня (12+) прошли в Китае с 18 по 21 октября. В заплывах приняли участие 11 спортсменов из Приморья. В общекомандном зачете приморские пловцы стали бронзовыми призерами.
Соревнования по зимнему плаванию прошли в курортном пригороде Даляня, который называется «Золотые пески», в акватории Жёлтого моря. Всего в соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 40 городов и 13 провинций КНР и три команды из России — сборная команда Приморского края «Косатка ДВ — Порт Вера», сборная Амурской области и сборная Московской области.
Температура воды была около +4°C, а температура воздуха — от +6°C до +12°C. В программу соревнований вошли дистанции 1000, 400 и 200 метров вольным стилем, а также смешанная эстафета 6×200 метров.
Наилучший результат среди спортсменов из Приморья показали Елизавета Чижова (возрастная группа 18-40 лет), а также Игорь Демчук (возрастная группа 51-60 лет), они одержали победу на дистанциях 1000 и 200 метров.
Золото и серебро завоевали Святогор Борнобаев (возрастная группа 18-40 лет), Максим Полушин (возрастная группа 41-50 лет) и Оксана Белецкая (возрастная группа 41-50 лет). В общей сложности приморские спортсмены в личном зачете забрали 15 медалей.
Кроме того, спортсмены Приморского края одержали уверенную победу в эстафете 6×200 метров вольным стилем с заметным отрывом от второй команды: приморцы были впереди более чем на одну минуту.
«Учитывая, что в составе сборной команды Приморского края „Косатка ДВ — Порт Вера“ выступало 11 человек, а в состав команд КНР входило по 25 человек, это не помешало нашим спортсменам занять уверенное третье общекомандное место. Сборная команда Амурской области закрепила за собой пятое место, а команда Московской области заняла 36-е место. Это был первый официальный старт нового сезона зимнего плавания, и он показал качественную предсезонную подготовку сборной команды Приморского края „Косатка ДВ — Порт Вера“», — сообщил руководитель Федерации зимнего плавания Приморского края и Центра зимнего плавания «Косатка ДВ» Олег Докучаев.
Впереди приморских спортсменов ждёт ещё один международный старт, открытый чемпионат КНР (6+), который будет проходить на озере Цзиньбоху в городе Муданьцзянь провинции Хэйлунцзян, КНР, с 8 по 10 ноября 2024 года.
Отметим, 22 октября по поручению президента Федерации зимнего плавания России, адмирала Константина Сиденко, было подписано соглашение о развитии зимнего плавания между Федерацией зимнего плавания Приморского края и Ассоциацией зимнего плавания города Далянь, провинции Ляонин, КНР. Это позволит упрочить международные связи между спортсменами России и КНР и является ещё одним шагом к созданию международной спортивной федерации зимнего плавания.
Напомним, партнером Федерации зимнего плавания Приморского края на постоянной основе выступает морской терминал «Порт „Вера“. Компания также занимается системным развитием спорта и направляет социальные инвестиции в формирование инфраструктуры и досуга в месте ведения своей деятельности.