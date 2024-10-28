Пловцы команды «Косатка ДВ — Порт Вера» из Приморья открыли зимний сезон в Даляне

Соревнования по зимнему плаванию прошли в курортном пригороде Даляня, который называется «Золотые пески», в акватории Жёлтого моря. Всего в соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 40 городов и 13 провинций КНР и три команды из России — сборная команда Приморского края «Косатка ДВ — Порт Вера», сборная Амурской области и сборная Московской области.