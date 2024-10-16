Маленький Китай: как Владивосток меняется ради комфорта туристов из Поднебесной?

Posted 16 октября, 05:10
Published 16 октября, 05:10
Modified 16 октября, 05:12
Updated 16 октября, 05:12
Дальневосточная столица гостеприимно встречает гостей из Китая, можно сказать, с распростертыми объятиями. Туристы с легкостью разбираются в маршрутах, ведь центральный район города стал понятен туристам каждой буковкой, — иероглифом, если быть точнее.
Местная жительница, прогуливаясь по центру, заметила, что на одном из пятачков Владивостока, вывески оформлены не только на русском, но и на китайском языке.
«Если я была бы туристом, мне даже искать не пришлось бы, они везде», — сказала автор снимков.
Например, внимательные предприниматели обозначили свою гостиницу, на забывая о постояльцах из Китая. Не исключено, что объявления внутри помещения тоже имеют перевод для туристов.
К слову, в этом же здании имеется заведение, в котором можно подкрепиться. Название на китайском предусмотрели и здесь.
Неподалеку расположился магазин. Здесь также виднеется описание локации для иностранцев.
Не забыли во Владивостоке и о ценителях искусства. Один из баннеров Музея Московского Кремля оформлен на китайском языке.
Вероятно, район, где проходила горожанка, пользуется большой популярностью среди путешественников из КНР. Ведь в нем находится все необходимое для комфортного проживания во время поездок.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край — это идеальное место для активного туризма. Путешественница со стажем поделилась удивительным опытом походов в регионе.