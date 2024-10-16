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Posted 16 октября, 05:10

Published 16 октября, 05:10

Modified 16 октября, 05:12

Updated 16 октября, 05:12

Центр Владивостока стал максимально понятен для гостей из Китая

Маленький Китай: как Владивосток меняется ради комфорта туристов из Поднебесной?

16 октября 2024, 05:10
Фото: vostokmedia.com

Центр Владивостока стал максимально понятен для гостей из Китая

Сюжет
Туризм
Путешественники из Поднебесной нередко выбирают Владивосток для туристических поездок. Если раньше толпы граждан КНР вызывали у горожан удивление, то сейчас приморцы уже привыкли к большому количеству иностранцев.

Дальневосточная столица гостеприимно встречает гостей из Китая, можно сказать, с распростертыми объятиями. Туристы с легкостью разбираются в маршрутах, ведь центральный район города стал понятен туристам каждой буковкой, — иероглифом, если быть точнее.

Местная жительница, прогуливаясь по центру, заметила, что на одном из пятачков Владивостока, вывески оформлены не только на русском, но и на китайском языке.

«Если я была бы туристом, мне даже искать не пришлось бы, они везде», — сказала автор снимков.

Например, внимательные предприниматели обозначили свою гостиницу, на забывая о постояльцах из Китая. Не исключено, что объявления внутри помещения тоже имеют перевод для туристов.

Фото: vostokmedia.com

К слову, в этом же здании имеется заведение, в котором можно подкрепиться. Название на китайском предусмотрели и здесь.

Фото: vostokmedia.com

Неподалеку расположился магазин. Здесь также виднеется описание локации для иностранцев.

Фото: vostokmedia.com

Не забыли во Владивостоке и о ценителях искусства. Один из баннеров Музея Московского Кремля оформлен на китайском языке.

Фото: vostokmedia.com

Вероятно, район, где проходила горожанка, пользуется большой популярностью среди путешественников из КНР. Ведь в нем находится все необходимое для комфортного проживания во время поездок.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край — это идеальное место для активного туризма. Путешественница со стажем поделилась удивительным опытом походов в регионе.

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