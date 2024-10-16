Маленький Китай: как Владивосток меняется ради комфорта туристов из Поднебесной?

Центр Владивостока стал максимально понятен для гостей из Китая

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Путешественники из Поднебесной нередко выбирают Владивосток для туристических поездок. Если раньше толпы граждан КНР вызывали у горожан удивление, то сейчас приморцы уже привыкли к большому количеству иностранцев.