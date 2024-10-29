Антон Волошко: Ветеранам СВО надо дать возможность бесплатно пользоваться парковками

Напомним, что сейчас в Приморском крае платные парковки общего пользования размещены и функционируют только на территории Владивостокского городского округа в границах улично-дорожной сети местного значения в составе сервиса управления платным парковочным пространством. Он создан в рамках концессионного соглашения, заключенного в отношении информационной системы «Цифровое Приморье».