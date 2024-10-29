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Posted 29 октября, 06:46

Published 29 октября, 06:46

Modified 29 октября, 07:09

Updated 29 октября, 07:09

Антон Волошко: Ветеранам СВО надо дать возможность бесплатно пользоваться парковками

Антон Волошко: Ветеранам СВО надо дать возможность бесплатно пользоваться парковками

29 октября 2024, 06:46
Фото: zspk.gov.ru
Сюжет
Парламент
Вопрос правоприменительной практики сегодня рассмотрели депутаты профильного комитета Законодательного Собрания Приморского края.

Комитет краевого парламента по региональной политике, законности и международному сотрудничеству изучил результаты правоприменения закона «Об отдельных вопросах организации парковок общего пользования на территории Приморского края».

«Это нормальная практика в нашей работе — не только принимать региональные законы, но и проводить мониторинг — действительно ли они работают в интересах приморцев. К платным парковкам во Владивостоке время от времени возникают вопросы, но с действием закона они не связаны. Однако коллеги — депутаты задались очень правильным, на мой взгляд, вопросом — о включении в перечень льготников, имеющих право не платить за такие парковочные места, участников СВО. Сделать это можно и в виде законодательной инициативы, есть возможность расширить перечень льготников и у администрации дальневосточной столицы как собственника земли под парковку, и у ООО „Цифровое Приморье“ как оператора этих услуг. В ближайшее время проработаем вопрос о том, чтобы включить ветеранов спецоперации в число тех наших земляков, кто может бесплатно пользоваться парковками», — уточнил спикер краевого парламента Антон Волошко.

Напомним, что сейчас в Приморском крае платные парковки общего пользования размещены и функционируют только на территории Владивостокского городского округа в границах улично-дорожной сети местного значения в составе сервиса управления платным парковочным пространством. Он создан в рамках концессионного соглашения, заключенного в отношении информационной системы «Цифровое Приморье».

Бесплатно пользоваться платной парковкой в данный момент могут автолюбители-инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, родные погибших участников СВО. Также от платы освобождается спецтехника и техника некоторых ведомств, используемая в связи со служебной необходимостью. Соответствующий механизм разработан администрацией города Владивостока.

По информации мэрии дальневосточной столицы, от ООО «Цифровое Приморье» в бюджет Владивостокского городского округа в рамках концессионного соглашения за пользование платным парковочным пространством в 2023 году поступило 5,5 млн рублей, за шесть месяцев 2024 года — 4,9 млн рублей.

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