Более 1,3 млн рублей на лапу: экс-майор полиции поплатился за взятничество в Приморье

Помимо лишения свободы, суд назначил фигуранту штраф в размере 2 700 000 рублей и лишение права работать в системе правоохранительных органов России на шесть лет. Также у осужденного конфисковали 1 230 000 рублей, которые он заполучил в качестве взятки, и более 350 тысяч в рублях и иностранной валюте. Более того, в доход государства ушел Toyota VANGUARD.