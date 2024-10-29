Более 1,3 млн рублей на лапу: экс-майор полиции поплатился за взятничество в Приморье

Posted 29 октября, 03:51
Published 29 октября, 03:51
Modified 29 октября, 03:54
Updated 29 октября, 03:54
Бывшего сотрудника полиции приговорили к десяти годам лишения свободы за взятничество, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Экс-заместителя командира батальона ГАИ признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Мужчина освободил от ответственности за нарушения ПДД водителей компании, занимающейся грузоперевозками. За данную аферу он получил 1 350 000 рублей.
Помимо лишения свободы, суд назначил фигуранту штраф в размере 2 700 000 рублей и лишение права работать в системе правоохранительных органов России на шесть лет. Также у осужденного конфисковали 1 230 000 рублей, которые он заполучил в качестве взятки, и более 350 тысяч в рублях и иностранной валюте. Более того, в доход государства ушел Toyota VANGUARD.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на жителя Приморского края возбудили уголовное дело за взяточничество. Фигурант пытался «отмазать» от ответственности иностранца.