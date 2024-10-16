Виновнику аварии, в которой ребенка накрыло плитами, хотят изменить приговор

Мужчина признан виновным в том, что в ноябре 2018 года он перевозил в задней части автомобиля HINO RANGER не закрепленный груз, из-за чего на 715 км дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток» ламинированная древесно-стружечная плита оторвалась и упала на Mercedes, двигавшийся в противоположном направлении, в котором находились мужчина и его трехлетняя дочь.