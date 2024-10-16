Виновнику аварии, в которой ребенка накрыло плитами, хотят изменить приговор

Posted 16 октября, 08:48
Published 16 октября, 08:48
Modified 16 октября, 11:31
Updated 16 октября, 11:31
Прокуратура планирует оспорить условное наказание для водителя, ответственного за гибель ребенка в аварии.
Мужчина признан виновным в том, что в ноябре 2018 года он перевозил в задней части автомобиля HINO RANGER не закрепленный груз, из-за чего на 715 км дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток» ламинированная древесно-стружечная плита оторвалась и упала на Mercedes, двигавшийся в противоположном направлении, в котором находились мужчина и его трехлетняя дочь.
Пробив лобовое стекло, плита нанесла ребенку травмы, несовместимые с жизнью.
После рассмотрения уголовного дела по существу суд вынес решение приговорить водителя к лишению свободы на 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 3 года, и запретить заниматься работой, связанной с управлением транспортных средств, на 3 года.
Государственный обвинитель подчеркнул необходимость реального лишения свободы для водителя. В связи с этим прокуратура подала апелляцию на приговор, считая наложенное наказание слишком мягким и не соответствующим тяжести и общественной опасности преступления.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье осудят виновника аварии, в которой погибли родители маленькой девочки.