Десятилетия на страже закона: прокуратуре Приморского края 86 лет

На сегодняшний день уже 86 лет сотрудники контрольного учреждения следят за соблюдением закона на территории региона, выявляют и пресекают нарушения, восстанавливают права жителей, координируют деятельность органов, порой лично участвуют в происшествиях и встречаются с населением.