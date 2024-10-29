Десятилетия на страже закона: прокуратуре Приморского края 86 лет

Posted 29 октября, 03:07
Published 29 октября, 03:07
Modified 29 октября, 03:09
Updated 29 октября, 03:09
Уважаемые товарищи, действующие и отставные сотрудники органов надзора Приморского края!
В 1938 году по указу прокурора СССР во Владивостоке было основано подразделение прокуратуры Приморского края.
На сегодняшний день уже 86 лет сотрудники контрольного учреждения следят за соблюдением закона на территории региона, выявляют и пресекают нарушения, восстанавливают права жителей, координируют деятельность органов, порой лично участвуют в происшествиях и встречаются с населением.
Более 500 человек оперативного штата прокуратуры Приморского края ежедневно готовы к выполнению возложенных задач.
Профессионально, настойчиво и принципиально, иногда не жалея своего времени, сотрудники прокуратуры Приморья отстаивают законные интересы человека, общества и государства.
Большое внимание ведомство уделяет вопросам патриотического и юридического воспитания молодежи, активно участвует в различных мероприятиях, проводимых совместно с общественными объединениями.
Отдельную благодарность хочу выразить участникам и пенсионерам ведомства! Заложенные вами основы профессионализма и лучшие практики передаются следующему поколению работников.
Товарищи, коллеги, поздравляю вас с юбилеем и желаю крепкого здоровья, благополучия и процветания вам и вашим близким!
Глава Прокуратуры Приморского края
Сергей Александрович Столяров