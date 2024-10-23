Полено, вилы, табурет и нож: душегуб зверски расправился с пенсионером в Приморье

Posted 23 октября, 00:23
Published 23 октября, 00:23
Modified 23 октября, 00:25
Updated 23 октября, 00:25
В Дмитриевке мужчина, жаждущий алкоголя, напал на семейную пару, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец явился в дом к пожилым людям и потребовал у них либо деньги, либо спиртное. После отказа он ударил пенсионерку поленом и вилами. Затем зашел в жилище и убил супруга, нанеся ему многочисленные удары ножом и табуреткой.
Далее обезумевший сельчанин украл деньги и домашнее вино. Вслед за этим скрылся с места преступления.
«Умысел на убийство женщины обвиняемый не довел до конца, в связи со своевременно оказанной медицинской помощью», — отметили в надзорном ведомстве.
Злоумышленника задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На него возбудили два уголовных дела:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорске мужчина убил семейную пару.