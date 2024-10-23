Полено, вилы, табурет и нож: душегуб зверски расправился с пенсионером в Приморье

В Дмитриевке мужчина, жаждущий алкоголя, напал на семейную пару, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец явился в дом к пожилым людям и потребовал у них либо деньги, либо спиртное. После отказа он ударил пенсионерку поленом и вилами. Затем зашел в жилище и убил супруга, нанеся ему многочисленные удары ножом и табуреткой.