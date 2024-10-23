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Posted 23 октября, 00:23

Published 23 октября, 00:23

Modified 23 октября, 00:25

Updated 23 октября, 00:25

Мужчина напал на семейную пару и убил пожилого мужчину в Приморском крае

Полено, вилы, табурет и нож: душегуб зверски расправился с пенсионером в Приморье

23 октября 2024, 00:23
Фото: 1MI

Мужчина напал на семейную пару и убил пожилого мужчину в Приморском крае

Сюжет
Пенсионеры
В Черниговском районе Приморского края пенсионеры стали жертвами жестокого нападения. Мужчина настолько хотел выпить, что решился на страшное.

В Дмитриевке мужчина, жаждущий алкоголя, напал на семейную пару, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец явился в дом к пожилым людям и потребовал у них либо деньги, либо спиртное. После отказа он ударил пенсионерку поленом и вилами. Затем зашел в жилище и убил супруга, нанеся ему многочисленные удары ножом и табуреткой.

Далее обезумевший сельчанин украл деньги и домашнее вино. Вслед за этим скрылся с места преступления.

«Умысел на убийство женщины обвиняемый не довел до конца, в связи со своевременно оказанной медицинской помощью», — отметили в надзорном ведомстве.

Злоумышленника задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На него возбудили два уголовных дела:

  • убийство, сопряженное с разбоем;
  • разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорске мужчина убил семейную пару.

Житель Дальнегорска получил 18 лет строгого режима за убийство семейной пары
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