По родному региону с любовью: школьники Сахалина участвуют в программе соцтуризма

Разработанная по его распоряжению региональная программа детского социального туризма уже пришлась по душе десяткам тысяч школьников. Это подтверждают и юные путешественники Углегорского района, вернувшиеся недавно из поездки в Южно-Сахалинск. Школьники из этого муниципалитета тоже присоединились к реализации этой программы, и первая группа в составе 37 ребят уже делятся своими впечатлениями от поездки.