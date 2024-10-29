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Posted 29 октября, 04:26

Published 29 октября, 04:26

Modified 29 октября, 04:28

Updated 29 октября, 04:28

Юные путешественники посетили Южно-Сахалинск по региональной программе

По родному региону с любовью: школьники Сахалина участвуют в программе соцтуризма

29 октября 2024, 04:26
Фото: ГБУ «СТИЦ»

Юные путешественники посетили Южно-Сахалинск по региональной программе

Сюжет
Туризм
Уже 36 тысяч школьников Сахалинской области смогли присоединиться к программе детского социального туризма, инициированной губернатором региона Валерием Лимаренко. На днях группа путешественников из Углегорского района посетила столицу области.

Для юных жителей Углегорского района это путешествие стало незабываемым — ребята посетили массу интересных мест Южно-Сахалинска, узнав больше о своей малой родине и получив яркие впечатления от поездки. И такую возможность школьникам Сахалина дало правительство островного региона во главе с губернатором Валерием Лимаренко.

Разработанная по его распоряжению региональная программа детского социального туризма уже пришлась по душе десяткам тысяч школьников. Это подтверждают и юные путешественники Углегорского района, вернувшиеся недавно из поездки в Южно-Сахалинск. Школьники из этого муниципалитета тоже присоединились к реализации этой программы, и первая группа в составе 37 ребят уже делятся своими впечатлениями от поездки.

Программа предусматривает для детей одну ночевку в столице островного региона и расширенный перечень экскурсионных активностей. Участница 11 класса МБОУ СОШ №1 Алена Закарлюка отметила самые интересные моменты путешествия, добавив, что программа была не только интересной, но и познавательной.

«Поездка мне очень понравилась. Особенно было интересно на мастер-классе по графическому дизайну и на игре „Патриот“. Мы работали одной командой, пока решали задания, которые были сложные, но интересные. Узнала для себя много нового», — поделилась школьница.

Экскурсионная программа поездки действительно насыщена различными активностями — это и мастер-класс по графическому дизайну и разработке компьютерных игр, и профориентационная экскурсия «Билет в будущее» в историческом парке «Россия — моя история», и посещение самого большого на Дальнем Востоке аквапарка, и участие в обновленной интеллектуальной командной игре «Патриот».

Все эти и другие мероприятия для школьников направлены на изучение родного региона, раскрытие потенциала юных сахалинцев и развитие чувства любви и гордости к родине. Особое внимание при формировании программы было уделено не только комфортному проживанию, но и разнообразному питанию детей.

Региональная программа детского социального туризма позволяет сахалинским школьникам из отдаленных районов почувствовать себя настоящими путешественниками, побывать в столице островного региона, лучше изучить родной Сахалин и почувствовать себя важной его частью.

Как сообщают в правительстве Сахалинской области, действие программы продолжается, и в первой половине ноября этого года к проекту развития детского соцтуризма присоединятся школьники из Охинского района.

«В осенний сезон программы мы уделили особое внимание детям из наиболее отдаленных районов острова. Сейчас в путешествие отправились школьники Углегорского района. Уже в ноябре к ним присоединятся и дети из Охинского района. Для них предусмотрена ночевка в Южно-Сахалинске, что позволяет сделать их путешествие комфортным и насыщенным. Также мы расширили линейку профориентационных экскурсий и мастер-классов. Программа постоянна развивается и это позволяет нам удерживать лидерские позиции в России по детскому туризму», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Напомним, региональная программа детского социального туризма реализуется в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и финансируется за счет регионального бюджета. В 2021 году участие в программе приняли 2,5 тысячи школьников. В 2022 году в бесплатное путешествие смогли отправиться уже 20 тысяч островных школьников. В январе 2023 года губернатор Валерий Лимаренко принял решение продлить программу детского социального туризма. Причиной такого решения стала популярность проекта у юных сахалинцев, и прошлый год подтвердил заинтересованность школьников в программе — проект охватил 36,5 тысячи детей.

«Важно, чтобы участие в программе приняли дети со всех муниципалитетов Сахалинской области. Мы разнообразили проект, добавив промышленные экскурсии на ведущие предприятия острова и патриотическое воспитание. Планируется, что принимать участие в программе смогут более 200 юных островитян в день», — отмечали ранее в правительстве Сахалинской области.
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