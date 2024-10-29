Просил не обращаться в полицию: в Приморье мужчина уехал в лес и не вернулся

О пропаже приморца сообщила его супруга. Женщина рассказала, что муж отправился в лес за шиповником. Но примерно в 19 часов он позвонил и сказал, что заблудился. Тем не менее, мужчина попросил жену не обращаться в полицию, надеясь, что найдет выход из леса самостоятельно. Однако домой он не вернулся даже утром. Обеспокоенная супруга попросила помощи у правоохранителей.