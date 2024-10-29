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Posted 29 октября, 00:09

Published 29 октября, 00:09

Modified 29 октября, 00:13

Updated 29 октября, 00:13

Пенсионер ушел в лес и заблудился в Приморском крае

Просил не обращаться в полицию: в Приморье мужчина уехал в лес и не вернулся

29 октября 2024, 00:09
Фото: Изображение Midjourney

Пенсионер ушел в лес и заблудился в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморье пожилой мужчина отправился в лес за ягодой, но потерял путь обратно. Ситуацию усугубляла погодная обстановка, — дул жуткий ветер и лил дождь.

В Кировском районе потерялся пенсионер, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Житель Горных ключей провел в лесном массиве почти сутки.

О пропаже приморца сообщила его супруга. Женщина рассказала, что муж отправился в лес за шиповником. Но примерно в 19 часов он позвонил и сказал, что заблудился. Тем не менее, мужчина попросил жену не обращаться в полицию, надеясь, что найдет выход из леса самостоятельно. Однако домой он не вернулся даже утром. Обеспокоенная супруга попросила помощи у правоохранителей.

Телефон пропавшего был вне зоны действия сети. Поиски усугублялись погодными условиями, — бушевал сильный ветер и лил дождь. Специалистам удалось отследить сигнал мобильника. Путь к нему составлял более десяти километров.

Полицейские отследили путь «потеряшки» и предположили, что мужчина идет вдоль реки.

«На предполагаемом месте встречи был выставлен пост с горячим питьем, едой и сухими вещами», — отметили в telegram-канале МВД.

Пенсионера нашли около 14 часов. Он промок и замерз, но, самое главное, не пострадал. Приморец уже дома в кругу родных.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что три человека потерялись в море на резиновой лодке.

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