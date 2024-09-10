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Posted 9 сентября, 23:12

Published 9 сентября, 23:12

Modified 9 сентября, 23:14

Updated 9 сентября, 23:14

Интенсивные осадки ударят по Приморскому краю в ближайшее время

Сильные ветер и дожди: ухудшение погоды ожидается в Приморье — когда?

9 сентября 2024, 23:12
Фото: vostokmedia.com

Интенсивные осадки ударят по Приморскому краю в ближайшее время

Сюжет
Погода
От солнечной погоды не осталось и следа в Приморском крае. С неба хлынула вода, которую сопроводит сильный ветер.

Сегодня, 10 августа, в регион нагрянули сильные осадки. В некоторых районах ожидаются сильные дожди. Юго-западное дуновение сменится сильным ветром. Температурный фон составит 18 — 23 °C.

Во Владивостоке облачно, а после обеда с прояснениями. Небольшие осадки прогнозируются утром и днем. Воздух прогреется до 22 — 24 °C.

В Уссурийске облачно. Небольшие осадки к полудню сменятся умеренным дождем. Ветер — юго-западный умеренный, но разовьется до сильного в течение дня. Столбики термометров покажут 23 — 25 °C.

В Находке облачно и предвидится небольшой дождь. Юго-восточное дуновение изменит направление на северо-западное. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 22 °C;
  • Залив Находка — 19 °C;
  • Залив Посьета — 21 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро осень вступит в свои права в Приморском крае.

Осень вступает в свои права: резкое похолодание ожидается в Приморском крае
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