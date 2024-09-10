Сильные ветер и дожди: ухудшение погоды ожидается в Приморье — когда?

Posted 9 сентября, 23:12
Published 9 сентября, 23:12
Modified 9 сентября, 23:14
Updated 9 сентября, 23:14
Сегодня, 10 августа, в регион нагрянули сильные осадки. В некоторых районах ожидаются сильные дожди. Юго-западное дуновение сменится сильным ветром. Температурный фон составит 18 — 23 °C.
Во Владивостоке облачно, а после обеда с прояснениями. Небольшие осадки прогнозируются утром и днем. Воздух прогреется до 22 — 24 °C.
В Уссурийске облачно. Небольшие осадки к полудню сменятся умеренным дождем. Ветер — юго-западный умеренный, но разовьется до сильного в течение дня. Столбики термометров покажут 23 — 25 °C.
В Находке облачно и предвидится небольшой дождь. Юго-восточное дуновение изменит направление на северо-западное. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 °C.
Температура морской воды:
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