Спасшегося в Охотском море путешественника выписали из больницы, он едет домой

Posted 29 октября, 00:45
Published 29 октября, 00:45
Modified 29 октября, 00:47
Updated 29 октября, 00:47
Два месяца дрейфовавший на лодке в Охотском море Михаил Пичугин выписывается из больницы в Магаданской области и направляется домой в Бурятию, сообщает правительство Магаданской области.
В Улан-Удэ Михаила ожидает реабилитация под присмотром местных врачей. По словам медиков, состояние пациента не вызывает беспокойства, он может без рисков лететь на самолете.
Министр здравоохранения и демографии Магаданской области Александр Витько пояснил, что Михаил успешно прошел лечение в местной больнице, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.
Решение об отправке спасшегося путешественника домой согласовывалось между правительствами Магаданской области и Бурятии.
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятии, глава минздрава Евгения Лудупова отметила, что медики республики были на связи с коллегами из Магадана, следили за состоянием пациента и благодарят местных врачей. Дома Михаилу предоставят все необходимое для восстановления.
«Правительство республики Бурятия будет компенсировать транспортные расходы. Все под контролем в сотрудничестве двух регионов», — подчеркнула зампред правительства республики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении дрейфовавшего в Охотском море путешественника.