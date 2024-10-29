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Posted 29 октября, 00:45

Published 29 октября, 00:45

Modified 29 октября, 00:47

Updated 29 октября, 00:47

Спасшегося в Охотском море путешественника выписали из больницы, он едет домой

Спасшегося в Охотском море путешественника выписали из больницы, он едет домой

29 октября 2024, 00:45
Фото: 1MI
Сюжет
Правительство
После выписки из Магаданской больницы спасшийся в Охотском море Михаил Пичугин отправляется на реабилитацию в Улан-Удэ. Дома в Бурятии путешественник получит все необходимое для восстановления.

Два месяца дрейфовавший на лодке в Охотском море Михаил Пичугин выписывается из больницы в Магаданской области и направляется домой в Бурятию, сообщает правительство Магаданской области.

В Улан-Удэ Михаила ожидает реабилитация под присмотром местных врачей. По словам медиков, состояние пациента не вызывает беспокойства, он может без рисков лететь на самолете.

Министр здравоохранения и демографии Магаданской области Александр Витько пояснил, что Михаил успешно прошел лечение в местной больнице, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Решение об отправке спасшегося путешественника домой согласовывалось между правительствами Магаданской области и Бурятии.

Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятии, глава минздрава Евгения Лудупова отметила, что медики республики были на связи с коллегами из Магадана, следили за состоянием пациента и благодарят местных врачей. Дома Михаилу предоставят все необходимое для восстановления.

«Правительство республики Бурятия будет компенсировать транспортные расходы. Все под контролем в сотрудничестве двух регионов», — подчеркнула зампред правительства республики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении дрейфовавшего в Охотском море путешественника.

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