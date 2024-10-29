Спасшегося в Охотском море путешественника выписали из больницы, он едет домой

Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятии, глава минздрава Евгения Лудупова отметила, что медики республики были на связи с коллегами из Магадана, следили за состоянием пациента и благодарят местных врачей. Дома Михаилу предоставят все необходимое для восстановления.