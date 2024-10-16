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Posted 16 октября, 06:48

Published 16 октября, 06:48

Modified 16 октября, 06:51

Updated 16 октября, 06:51

«С Божьей помощью»: спасенный в Охотском море Пичугин дал первое интервью из больницы

«С Божьей помощью»: спасенный в Охотском море Пичугин дал первое интервью из больницы

16 октября 2024, 06:48
Фото: 1MI
Сюжет
Больница
Михаил Пичугин, единственный выживший после 67-дневного дрейфа в Охотском море, дал первое интервью из больничной палаты. На вопрос о том, как ему удалось выдержать столь суровое испытание, мужчина ответил лаконично: «С Божьей помощью».

Пичугин также поделился своими ближайшими планами. Он выразил желание как можно скорее вернуться домой, где намерен организовать похороны брата и племянника, трагически погибших во время злополучного путешествия, пишут «Известия».

Напомним, 15 октября спасатели обнаружили пропавшую 9 августа лодку в акватории Охотского моря недалеко от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. На борту находился сильно истощенный Михаил Пичугин и тела его родственников. Выжившего доставили в Магадан для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

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По словам бывшей жены Пичугина Екатерины Аксеновой, связь с группой путешественников прервалась 9 августа, когда они направлялись на Сахалин. Женщина, знавшая детали маршрута и поддерживавшая контакт с мужем, отметила, что поиски начались только 14 августа.

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Ранее медики охарактеризовал состояние спасенного как стабильное. Также некоторые медицинские специалисты предполагают, что выжить Пичугину помог лишний вес, так как в отсутствие пищи организм черпает энергию из жировых запасов.

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Невероятная история выживания Михаила Пичугина потрясла всю страну. Теперь, после счастливого спасения, ему предстоит долгий путь реабилитации и скорбь по погибшим близким.

Тем не менее отметим, что следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Пока неизвестно, кому именно может быть предъявлено обвинение.

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