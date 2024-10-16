«С Божьей помощью»: спасенный в Охотском море Пичугин дал первое интервью из больницы

Тем не менее отметим, что следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Пока неизвестно, кому именно может быть предъявлено обвинение.