«С Божьей помощью»: спасенный в Охотском море Пичугин дал первое интервью из больницы

Posted 16 октября, 06:48
Published 16 октября, 06:48
Modified 16 октября, 06:51
Updated 16 октября, 06:51
Пичугин также поделился своими ближайшими планами. Он выразил желание как можно скорее вернуться домой, где намерен организовать похороны брата и племянника, трагически погибших во время злополучного путешествия, пишут «Известия».
Напомним, 15 октября спасатели обнаружили пропавшую 9 августа лодку в акватории Охотского моря недалеко от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. На борту находился сильно истощенный Михаил Пичугин и тела его родственников. Выжившего доставили в Магадан для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
По словам бывшей жены Пичугина Екатерины Аксеновой, связь с группой путешественников прервалась 9 августа, когда они направлялись на Сахалин. Женщина, знавшая детали маршрута и поддерживавшая контакт с мужем, отметила, что поиски начались только 14 августа.
Ранее медики охарактеризовал состояние спасенного как стабильное. Также некоторые медицинские специалисты предполагают, что выжить Пичугину помог лишний вес, так как в отсутствие пищи организм черпает энергию из жировых запасов.
Невероятная история выживания Михаила Пичугина потрясла всю страну. Теперь, после счастливого спасения, ему предстоит долгий путь реабилитации и скорбь по погибшим близким.
Тем не менее отметим, что следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Пока неизвестно, кому именно может быть предъявлено обвинение.