Утренних пробок не избежать: машина сломалась на сложной развязке Владивостока —видео

Posted 28 октября, 23:25
Published 28 октября, 23:25
Modified 28 октября, 23:27
Updated 28 октября, 23:27
Разворот на Спутнике, около «Фетисов Арены», иногда сковывают заторы, особенно в час пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой. Сегодняшним утром, вероятно, пробки не избежать.
Автомобилист, судя по видео, сломался и достаточно серьезно. Ведь ему не удалось даже съехать ближе к краю дороги, — он встал прямо посреди полосы.
«Многие резко тормозят, так как водитель не выставил аварийный знак. Надеюсь, что никто не врежется в него», — отметила горожанка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что многострадальный треугольник на путепроводе нередко становится местом аварий во Владивостоке.