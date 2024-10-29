Утренних пробок не избежать: машина сломалась на сложной развязке Владивостока —видео

Сломанный автомобиль может спровоцировать пробку во Владивостоке

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Во Владивостоке утро не задалось, как минимум, у одного водителя, который сломался посреди дороги. Не исключено, что недовольных прибавится, ведь встало авто в, мягко говоря, неугодном месте.