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Posted 28 октября, 23:25

Published 28 октября, 23:25

Modified 28 октября, 23:27

Updated 28 октября, 23:27

Сломанный автомобиль может спровоцировать пробку во Владивостоке

Утренних пробок не избежать: машина сломалась на сложной развязке Владивостока —видео

28 октября 2024, 23:25
Фото: vostokmedia.com

Сломанный автомобиль может спровоцировать пробку во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Во Владивостоке утро не задалось, как минимум, у одного водителя, который сломался посреди дороги. Не исключено, что недовольных прибавится, ведь встало авто в, мягко говоря, неугодном месте.

Разворот на Спутнике, около «Фетисов Арены», иногда сковывают заторы, особенно в час пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой. Сегодняшним утром, вероятно, пробки не избежать.

Автомобилист, судя по видео, сломался и достаточно серьезно. Ведь ему не удалось даже съехать ближе к краю дороги, — он встал прямо посреди полосы.

«Многие резко тормозят, так как водитель не выставил аварийный знак. Надеюсь, что никто не врежется в него», — отметила горожанка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что многострадальный треугольник на путепроводе нередко становится местом аварий во Владивостоке.

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