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Posted 25 октября, 00:14

Published 25 октября, 00:14

Modified 25 октября, 00:16

Updated 25 октября, 00:16

Авария и масштабное мероприятие спровоцировали затор в пригороде Владивстока

ДТП на путепроводе и многокилометровая пробка: что стряслось во Владивостоке? — видео

25 октября 2024, 00:14
Фото: vostokmedia.com

Авария и масштабное мероприятие спровоцировали затор в пригороде Владивстока

Сюжет
Пробка
Во Владивостоке привычный десятиминутный путь занял у девушки не менее сорока минут. Всему виной авария на «проклятом» месте и концерт кумира молодежи.

На путепроводе, ведущем на шаморовский пляж, произошла авария — Toyota Prius не поделил дорогу с маленьким грузовичком. Торопливость водителей привела к серьезным «ранам» на машинах. Более того, со стороны Шаморы образовался затор.

«Буквально вчера наблюдала, как на этом же месте автомобилист выруливал задом, чтобы повернуть направо. Шокированные участники движения возмутились, но пропустили его», — отметила девушка.
Видео: vostokmedia.com.

К слову, в сторону Артема растянулась приличная пробка, но всему виной не ДТП, а концерт в «Фетисов Арене», судя по сообщениям в новых медиа.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одно ДТП случилось на том же мостовом сооружении, что и ночное происшествие. Вероятно, злосчастный треугольник нередко является аварийный участком.

Снова пробка? — автомобилисты столкнулись на путепроводе во Владивостоке — фото
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