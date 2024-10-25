ДТП на путепроводе и многокилометровая пробка: что стряслось во Владивостоке? — видео

Posted 25 октября, 00:14
Published 25 октября, 00:14
Modified 25 октября, 00:16
Updated 25 октября, 00:16
На путепроводе, ведущем на шаморовский пляж, произошла авария — Toyota Prius не поделил дорогу с маленьким грузовичком. Торопливость водителей привела к серьезным «ранам» на машинах. Более того, со стороны Шаморы образовался затор.
«Буквально вчера наблюдала, как на этом же месте автомобилист выруливал задом, чтобы повернуть направо. Шокированные участники движения возмутились, но пропустили его», — отметила девушка.
К слову, в сторону Артема растянулась приличная пробка, но всему виной не ДТП, а концерт в «Фетисов Арене», судя по сообщениям в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одно ДТП случилось на том же мостовом сооружении, что и ночное происшествие. Вероятно, злосчастный треугольник нередко является аварийный участком.