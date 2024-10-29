В добрый путь: жители Углезаводска стали новоселами, получив ключи от новых квартир

Отметим, это уже пятый дом в Долинском районе, который был введен в эксплуатацию и уже заселен новыми жильцами в этом году. Ранее новоселы четырех домов получили ключи от долгожданных квартир — в двух новостройках на улице Хабаровской в Долинске и еще в двух в селе Сокол на улице Парковой. На этом программа переселения из аварийного жилого фонда в муниципалитете не прекращается — на данный момент на завершающих этапах строительство домов в Долинске, а также в селах Быков, Покровка, Углезаводск и Сокол.