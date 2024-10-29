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Posted 29 октября, 03:12

Published 29 октября, 03:12

Modified 29 октября, 03:14

Updated 29 октября, 03:14

32 семьи в Углезаводске получили новые квартиры по нацпроекту

В добрый путь: жители Углезаводска стали новоселами, получив ключи от новых квартир

29 октября 2024, 03:12
Фото: sakhalin.gov.ru

32 семьи в Углезаводске получили новые квартиры по нацпроекту

Сюжет
Нацпроект
Реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Сахалинской области идет быстрыми темпами — очередной многоквартирный дом на Ленина, 18 был построен по нацпроекту «Жилье и городская среда», ключи от новых квартир получили 32 семьи в Углезаводске Долинского района.

Новоселы уже приступили к обустройству своих долгожданных квартир, отзывы о жилье, полученном абсолютно бесплатно от правительства Сахалинской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», самые позитивные. И этому есть много причин, это и качество строительства, и внутренняя отделка квартир, и комплексный подход к развитию территории.

Фото: sakhalin.gov.ru

Поздравляя новоселов на торжественной церемонии вручения ключей, мэр Долинского района Александр Тугарев отметил, что переселение из аварийного жилого фонда сахалинцев в муниципалитете остается приоритетным направлением деятельности.

«Сегодня поистине приятное и праздничное событие: мы заселяем новый 32-квартирный дом. В нашем районе, по-прежнему, одним из ведущих направлений остается строительство жилья в рамках программы переселения из аварийного жилья. Мы успешно реализуем программу при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и Правительства Сахалинской области. А новоселам желаю, чтобы жизнь в доме кипела. В добрый путь!» — поздравил новоселов Александр Тугарев.
Фото: sakhalin.gov.ru

Зайдя в свои новые квартиры, жители Углезаводска были приятно удивлены, отметив, что состояние жилья — заезжай и живи. В квартирах выполнена чистовая отделка: поклеены обои, постелен линолеум, установлены входная и межкомнатные двери, в санузлах — плитка и необходимая сантехника, а на кухнях имеются электрические плиты и водонагреватели. Это позволяет новоселам сразу перевозить мебель и заселяться, а не тратить средства и время на ремонтные работы в новом жилье.

Благоустроен и двор многоквартирного дома — строители заасфальтировали проезжую часть и пешеходные дорожки, выполнили работы по озеленению придомовой территории, а на радость жильцов во дворе появились детская площадка и зоны для отдыха. Такой подход к реализации программы не может не радовать новоселов — Ирина Ильиных поделилась ближайшими планами на новую квартиру.

Фото: sakhalin.gov.ru
«Квартиру свою мы уже посмотрели. Квартира трехкомнатная, нам понравилась. Хорошая, большая, окна выходят на обе стороны. Уже есть задумки по обустройству — сыновьям и дочери по комнате, и мне отдельную комнату. Заедем и будем под себя подстраивать постепенно», — сказала Ирина Ильиных.
Фото: sakhalin.gov.ru

Отметим, это уже пятый дом в Долинском районе, который был введен в эксплуатацию и уже заселен новыми жильцами в этом году. Ранее новоселы четырех домов получили ключи от долгожданных квартир — в двух новостройках на улице Хабаровской в Долинске и еще в двух в селе Сокол на улице Парковой. На этом программа переселения из аварийного жилого фонда в муниципалитете не прекращается — на данный момент на завершающих этапах строительство домов в Долинске, а также в селах Быков, Покровка, Углезаводск и Сокол.

«Сегодня уже более 300 семей в Долинском районе улучшили свои жилищные условия за текущий год. Напомню, что Сахалинская область не сбавляет темпы переселения из аварийного фонда и уже не первый год в лидерах. Долинск является одним из районов, в котором вопрос аварийного жилья закрывается опережающими темпами. Тех жителей района, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2022 года, планируется переселить в новые дома до конца 2025 года», — отметил областной министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
Фото: sakhalin.gov.ru

Темпы реализации программы в Сахалинской области поражают — всего за текущий год в новые безопасные квартиры переедут почти 6,9 тысячи семей, а до конца 2026 года свои жилищные условия улучшат почти 34 тысячи жителей островного региона. Напомним, программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в России по инициативе Президента Владимира Путина с 2008 года. С 2019 года программа реализуется уже в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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